【林克威專欄】除了快還要廣 Q-Commerce快商務電商靠整合力取勝

林克威／電商專家

只要打開手機、點選App，就能在1小時內滿足多樣化的需求，這就是「快商務（Quick Commerce，簡稱為Q-Commerce）」的魅力，其實早在疫情時，台灣就已經開始蓬勃發展，最重要的核心價值，莫過於「用最快的速度滿足消費者的需求」。

目前快商務除了訂餐、24小時到貨之外，提供日常用品及生鮮的服務也愈來愈多。例如uber的「優市」，其他還有家樂福的「家速配」、全聯的「小時達」以及便利商店在uber/food panda開設的店面等。快商務有哪些好處吸引店家們投入：

1.快速送貨

一般都能在1個小時之內提供商品送達的服務。對於有急需的顧客來說，還可以加價優先取得商品，充分滿足消費者的即時需求。

2.全年無休

某些店面365天、24小時都能提供服務，便利性也會讓消費者優先選擇。

3.規模與速率符合需求

傳統電商大多依賴集中的倉儲，要先經過取貨，然後再分流（分包裝大小、貨品運送區域等）、最後轉交給物流處理，沒有辦法很即時地處理多樣化、小單量及特定區域的訂購。

4.偏向「本地零售數位化」

不用特地走去便利商店、超市，需要的物品就可以送到家門口，或是大樓的管理中心，節省通勤、選物及等待結帳的時間。

快商務的即時零售，就是「門市即倉庫、外送即物流」的模式。其主要的特色如下：

1.簡化經營流程：

以家樂福、全聯及便利商店來說，是「前店後倉」，利用現有的門市人力，去負責訂單物品的拿取和整理成袋，但在較忙碌的時間（例如晚上5點至7點），可能會有人力較為不足、影響訂單速度的情況出現；而優市及熊貓超市，則是不對外開放的店面，由專人去處理訂單，不用擔心結帳的問題，更能夠專心處理訂單及補貨的事宜。

此外，優市及熊貓超市的營業時間也較有彈性，不受實體店面開店時間的影響。

2.供應鏈整合：

主要是依靠近距離的門市、微型倉庫或是只用於線上訂單的倉庫。

3.專注於必需品：

主要服務對於速度有要求，而且是可以立即滿足的日常必需品、生鮮熟食，甚至是基本的化妝品、保養品及簡易包紮用品或藥物。

4.地理位置很重要：

在人口密集的都市地區，除了可以選擇的店面較多之外，外送人力也充足，較有發展空間。

5.標準化處理：

一接貨訂單之後，就有人員專門去拿取所有的品項，除了即時性之外，後台管理庫存也很重要，才可以避免因為缺貨而少單的情形。

快商務靠的是當地的需求，加上靈活取貨及速配送，距離消費者的需求愈近、商品愈符合需求，SOP（系統、人力的整合）愈全面，才能夠讓消費者真的買單。這也打破了零售業者原本只能販售給上門顧客的邊界，但要如何掌握商機，還有很多進步的空間。

照片來源：Unsplash示意圖

