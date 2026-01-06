【林克威專欄】電商品牌如何推陳出新 2026再創佳績 11

林克威／電商專家

行政院主計處在2025年底公布了2024年電子商務交易的統計結果，在年增率17.8%的帶動下，台灣電商交易總額達8兆1千零97億元，其中企業對個人的佔比為21.1%，年增13.7%。而全球電商銷售額，預計在2026年達到6.88兆美元，如何吃到餅、確實獲利，有許多努力的方向：

1.直播電商受青睞

根據數位時代的報導，純電商平台的成長率已趨緩，圖文及廣告投放再也不吃香；而直播電商則結合了即時互動及體驗分享，讓消費者擁有參與感，抓住消費者的情緒，產生共鳴。以直播平台的屬性來說，蝦皮的消費者導向明確、Facebook中年族群使用者多、momo則是購買力強、Youtube則青壯族群多，而Line則是社群互動，熟客關係強。

2.KOL不再掌握主場，KOC（微網紅）或品牌員工也有新空間

藉由更「沒有距離」的互動，容易取得消費者的互動，而且合作成本也較低，可以減少品牌的支出，商業感較低的實際使用心得、開箱測試，結合聊天、教學、遊戲化互動，也容易讓消費者更有fu。

3.沒有文化的商品，只會是庫存

品牌價值要用說故事的方式表達，再結合環保、ESG、舊品回收換購優惠等題材，讓消費者產生認同感：「我喜歡的這個牌子是對地球有善的，我也對社會產生貢獻」，消費已經不再是買東西，而是選擇一種「價值觀」。

4.善用AI提升經營效率與行銷精準度

AI的功能愈來愈強大，可以分析消費者的購買行為與偏好，量身定制適合的廣告推播；而利用生成式的AI創造文章、社群貼文，再搭配SEO，除了增加內容產出，也更能增加讓消費者看見的機會。

另外，商務訊息結合AI，透過Messenger、Instagram或WhatsApp的AI工具管理銷售，可以與消費者直接互動、「導購」，對話即是新店面。現在已經可以利用特定軟體在線上試彩妝顏色、衣服是否襯膚色，未來再加上AR試戴，則可以為消費者提供沉浸式購物體驗，進而增加購買行為。

5.訂閱制服務再次成為焦點

7-ELEVEN先前推出「OPEN!PRIMA會員訂閱制」，已經有5萬名會員，不知道會不會繼續推廣下去，而蝦皮推出每月59元的「蝦皮VIP」訂閱制服務，針對酷澎的WOW會員，momo則繼「moPro+」之後，也推出了每月繳88元、年繳888元的「moPro」會員，但回饋門檻要單筆消費滿500元。在百家爭鳴下，誰能獲得消費者的青睞?

6.跨境電商或可成為新出口

FedEx的報告指出，跨國電商的成長速度，預計是國內電商的兩倍。國內市場逐漸飽合之際，可以鎖定文化接近、物流成熟的國家，再搭配海外倉及關稅自動化，能進一步提升交貨效率，並取得消費者信任。

電商目前已經是成長穩定的行業，數位消費已經滲透生活，在量的擴張已經有限的狀態下，需要搭配「深度創新」，才能吸引消費者的目光，如何深耕、以體驗為導向，並且做出與其他品牌有明顯的差異化，或許再搭配新通路，才有新的市場和機會。

