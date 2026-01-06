【林克威專欄】電商新趨勢抓住市場前要先找對方向 2026電商除了快還要更好 3

林克威／電商專家

現在各種「小時達」已經成為很稀鬆平常的事情了，當「拼快」已經變成「標配」，商品的「本質」才是獲利的重點。透過產品價值的競爭，店家需要有不同的戰略來面對市場：

1.掌握消費趨勢

現在社會繁忙，上班族自嘲累得像狗一樣，許多產業更是視加班為家常便飯，在這種情況下，兩個產業最受歡迎：「身體健康」和「心靈平衡」。根據市調公司Euromonitor提出的《Top Global Consumer Trends 2026》報告中揭示，現在消費者的購物決策源於對身心健康的追求，因此，營養補充品成了市場上的熱門商品，不論是綜合維他命、乳清蛋白、雞精等可以提升身體機能的產品，都成了消費者的營養首選。

工作已經佔據了大部分的時間，剩下來的時間，有些人就會選擇接觸身心靈相關的課程、體驗來排解心情的不適。除了冥想、瑜珈之外，現在還有BARS、ACCESS、頌缽等各式各樣的課程，讓消費者在幫助自己之餘，也能靠著所學達成「斜槓人生」，對於身心健康的需求，只會愈來愈大而已，店家要如何切入，達成雙贏，也是值得探討的方向。

另外一種「身心靈經濟」還包括了旅遊、文創等商機。無論是kkday規畫的行程，還是熱門動漫、展覽、演唱會、快閃店的周邊商品，透過旅遊看到不一樣的世界、透過展覽活動能夠滿足粉絲的心靈，並且願意掏腰包來購買，這種「情緒價值的滿足」也帶來了豐盛的商機。

2.消費一致性成主流

消費者已經習慣線上購物結合線下零售購買的體驗，店家如何做到品牌的一致性，也成為課題。「Click and Collect」（線上下單、店內取貨）、門市試用後線上下單（O2O回流購買）已稀鬆平常，強化體驗通路、讓會員積分與優惠可以跨通路共同，然後透過App或email等方式讓消費者感受到店家的用心，也很重要。

3.群募市場默默成長

集資平台愈來愈受歡迎，在2023年時約為35億，在2025年時已成長到50-60億，而其中有70%的產值，來自於預購式電商，這也是讓品牌從默默無聞到擁有小眾知名度的「通路」之一。集資平台上，位居前三名的商品分別為一般產品、社會公益及文化出版，也給了不同行業的l店家，有了另一個點子發想的空間。

不過需要注意的是，在群募市場中，「M 型化」愈來愈明顯，中小型專案很容易被忽視，沒有什麼空間，但是大IP的專案金額卻屢創新高，這也顯示品牌知名度、行銷力的重要，商品再好，還是要有完善的配套措施，才能吸引到群眾。

4.分眾和分工的重要性

Z世代喜歡在IG、Treads找推薦好物，FB、Line群組也各有所好，隨著消費者的年齡不同，喜歡使用的通路也不一樣，店家除了先做好商品的定位外，也得在通路的經營策略上，做好分眾和分工，才能放大效益。

無論如何，電商想要成長，還是要回歸商品面，有好的商品才能可長可久，抓到對的商品、找到好的通路，再搭配正確的行銷方式，才是獲利的成功方程式。

