林內影像說書人成果發表！ 長者自信再現社區溫暖瞬間

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】林內鄉公所今（28）日上午結合下厝仔城鄉社區發展協會，在鄉內舉辦「影像說書人」成果發表會，為期四週的高齡學習課程畫下溫馨句點。本課程由亞德客有美公益慈善基金會贊助，雲林科技大學地方創生第五聯隊規劃帶領，透過循序影像課程陪伴長者記錄生活、整理回憶，並逐步建立自信，同時加入反詐騙、防竊及失智友善指紋建檔服務，兼具文化、情感與安全教育。

林內鄉「影像說書人」成果發表會熱鬧登場，社區長者展現創意故事影像。(記者廖承恩翻攝)

課程內容涵蓋攝影基礎、家鄉走讀、影像冊製作與成果分享，長者透過鏡頭捕捉熟悉的廟埕、童年巷弄、清晨市場的人情味，以及陪伴多年的生活場景。每位長者在課堂上細心整理影像，完成自製影像冊，不僅保存回憶，也讓他們在創作中逐步找回自信與成就感。

在成果發表會上，黃寶澐、謝坤安、吳麗照等長者逐一上台分享影像作品，雖初登舞台略感緊張，但在親友與社區夥伴掌聲鼓勵下，每個人都展現自信與喜悅，場面溫馨感人。影像課程不僅讓長者走出家門，也讓社區感受到跨代陪伴與文化連結的溫暖力量。

林內鄉長劉姿言親臨會場，感動觀看「影像說書人」課程成果。(記者廖承恩翻攝)

安全教育部分，警方刑事警察大隊及鑑識科到場，提供反詐騙與防竊宣導，並協助完成失智友善指紋捺印建檔。透過「影像學習 × 安全守護」的雙軌設計，長者在課程中同時提升生活防護意識與社區安全感，讓學習成果兼具實用性與關懷。

為延續學習記憶，下厝仔城鄉發展協會特別將課程期間照片與影音整理成紀念隨身碟，並製作精緻照片座贈送給每位長輩，讓影像成為陪伴與祝福的具體象徵，也讓長者能隨時回味課堂成果與共同回憶。

首次舉辦影像說書人活動即獲長者熱烈回響。(記者廖承恩翻攝)

林內鄉鄉長劉姿言親臨會場，對課程成果深受感動。她表示，「影像說書人不只是課程，更是一場陪伴長者走出家門、重新看見生活的行動。影像讓長者找回自信，反詐騙與捺印建檔加入課程，使學習兼具溫度與安全，是推動高齡友善的重要里程碑。」鄉長也感謝基金會、雲科大及協會齊力投入，使計畫在文化、情感與安全三大面向皆獲豐富成果。

下厝仔城鄉發展協會理事長陳立萍表示，首次舉辦影像說書人活動即獲長者熱烈回響，未來將持續規劃兼具學習、互動與安全教育的高齡課程，讓長者在熟悉土地中維持活力、安心生活，也讓社區持續被溫柔看見。