林內稻香傳情 張麗善肯定農會創新與農民付出

▲縣長張麗善出席林內農會稻香傳情活動，肯定農會創新與農民付出。(記者劉春生攝）

縣長張麗善二十日應邀參加「一一四年林內鄉農會優質米糧－稻香傳情產業文化活動」，與鄉親一起體驗客家點心「牛汶水」製作烹調，感受農村惜福勤奮、溫暖祥和人文風情。張縣長感謝林內鄉農會不斷創新研發新商品，提升農產品價值與農民收益，也感謝所有農民朋友長年辛勤付出，擦亮雲林優質米糧的金字招牌。

林內鄉農會為促進產地災後復甦，提升稻銷售量與農民收入，今天在農會供銷部舉辦「一一四年林內鄉農會優質米糧－稻香傳情產業文化活動」，透過客家傳統米食點心「牛汶水」製作等食農教育，稻草卷、大型農機展示，及模範農民暨優良農事服務人員、農村再生夥伴表揚等活動，帶領鄉親親近土地，感受農村惜福感恩文化，並呈現秋收大地慶豐年。

張麗善縣長表示，林內農會與農民合作不斷開發新產品，提升農產品價值，造福農民。日前推出全國第一支結合在地優質稻米、水果酵素的「酵素米果」新品，不僅低熱量、低負擔，更適合長輩與小孩等所有年齡層食用，更兼顧美味與營養，展現永續飲食的理念，林內農會團隊研發創新精神與能力，令人佩服。

張縣長指出，縣府未來也將持續與各鄉鎮農會攜手合作，推動食農教育、農業文化活動與農產品品牌行銷，讓雲林農業不只是生產，更能說故事、傳文化，走向永續發展。

林內農會總幹事黃國洲表示，農業儘管因時代進步，許多傳統耕作方式已經?落消失，但農村惜福勤奮、互助合作精神仍要繼續傳承。這場活動透過寓教於樂的方式，讓現代人有機會重溫過去豐收的喜悅，感受農村生活的溫度與人情味。

黃國洲指出，農會每年舉辦稻香傳情暨農民節表揚活動，藉由多元食農教育與傳統米食體驗，帶領參加民眾親近土地，感受農民「謝天」感恩的初心，同時也將消費者帶到產地，與農民、土地有更美好的連結，行銷在地農特產品。