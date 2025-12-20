林內鄉農會稻香傳情活動 呈現農會創新與農民付出

林內鄉農會稻香傳情活動，呈現農會創新與農民努力付出。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬∕雲林報導

一一四年林內鄉農會優質米糧－稻香傳情產業文化活動，二十日縣長張麗善等人與鄉親一起體驗客家點心「牛汶水」製作烹調，感受農村惜福勤奮、溫暖祥和人文風情。張麗善稱許鄉農會不斷創新研發新品，提升農產品價值與農民收益，擦亮雲林優質米糧的金字招牌。

張麗善說，林內農會攜手農民不斷開發新產品，提升農產品價值，造福農民。日前推出全國第一支結合在地優質稻米、水果酵素的「酵素米果」新品，低熱量、低負擔，適合長輩與小孩所有年齡層食用，更兼顧美味與營養，展現永續飲食理念。未來縣府也將持續與各鄉鎮農會合作，推動食農教育、農業文化活動與農產品品牌行銷，讓雲林農業不只生產，更說故事、傳文化，走向永續發展。

農會總幹事黃國洲說，農業儘管因時代進步，許多傳統耕作方式已没落消失，但農村惜福勤奮、互助合作精神仍繼續傳承。活動透過寓教於樂方式，讓大家有機會重溫過去豐收喜悅，感受農村生活的溫度與人情味。每年舉辦稻香傳情暨農民節表揚，藉多元食農教育與傳統米食體驗，帶領民眾親近土地，感受農民「謝天」感恩初心，也將消費者帶到產地與農民、土地有更美好連結，行銷在地農特產品。