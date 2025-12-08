林冠年酒駕被查獲喊冤辯「潄口水含酒精」…判刑3月定讞

〔記者楊國文／台北報導〕前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年，3年前凌晨新竹開車撞上2輛車，被警方測得其酒測值0.29毫克，但林辯稱因使用含酒精的潄口水所致，否認酒駕，但檢方模擬使用潄口水後打臉，將他依公共危險罪起訴，新竹地院採認模擬結果，將林判刑3月，得易科罰金9萬元；全案上訴，林主張，員警未用密錄器而用私人手機錄影，不具證據能力，高等法院今判決上訴駁回，仍判決3月徒刑定讞。

民眾黨在事發不久的2022年10月聲明指出，代表民眾黨參選竹北市長的參選人林冠年涉及酒駕，已違反黨規，因此將林撤銷提名，中評會也決議開除其黨籍。

檢方指出，2022年8月30日清晨4時30分，有「博士」學歷的林冠年酒後開車，在新竹縣撞上停放路邊的2輛自小客車，警方獲報於清晨4時53分到場，5時2分將林送醫，並於5時20分對他實施酒測，結果酒測值顯示林的酒精濃度達0.29毫克，已超出法定酒測標0.25毫克，將他依酒駕的公共危險罪。

新竹地院審理時，林冠年辯稱，案發當時並未喝酒，是因為使用含酒精成分的漱口水，才造成酒精濃度超標。

法官審理認為，證人和員警均證稱聞到林冠年身上有酒味，此外，檢察官偵訊時，曾對林冠年進行潄口水模擬測試，林使用漱口水前的酒測為0，隨後，依林使用習慣，以漱口水漱口30秒後吐出，酒測結果為每2.55毫克，等待27分鐘後，再次酒測結果為0。

此外，針對林質疑員警未用密錄器而是用私人手機錄影，蒐證有瑕疵，法官認為，員警當時是因為密錄器壞掉，未做到全程錄影，但並非故意違法，認定酒精測定紀錄表具證據能力，依公共危險罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元。林不服，上訴高等法院。

