林劭安遭爆劈腿前主播女兒 本人喊「滿扯的」

前HBL、UBA球星林劭安近日捲入劈腿風波。他遭爆料與交往多年的前女籃國手陳芷英戀情生變，原因疑與前新聞主播吳中純的獨生女、現任民眾黨社會發展部中央專員梅嬿翎發展曖昧，甚至被爆在外縣市出差時多次同房過夜。對此，林劭安受訪時極力否認，並表示自己與梅嬿翎根本不熟。

梅嬿翎外型亮眼、時常主持民眾黨活動。根據《鏡週刊》報導，一名自稱是她閨密的爆料者表示，今年6月起，林劭安與梅嬿翎因工作往來頻繁約見，且幾乎每天睡前還會長時間通話。爆料內容進一步指稱，今年7月陳芷英赴德國參加世大運女籃比賽期間，兩人見面更頻繁。當時適逢民眾黨反罷免相關行程，梅嬿翎經常提前一天入住外縣市飯店準備活動，而林劭安則在夜間進房會合，次數多到黨內同事都察覺異樣。

該名爆料人並提供多張疑似通訊軟體對話截圖，內容包括相約在台北小巨蛋附近旅館開房、叮嚀「訂隔音比較好的房型」、提醒攜帶過夜用品，以及「帶啤酒助興」等語句。另一段對話則顯示，林劭安被指先與遠在德國的女友通話，讓梅嬿翎在房內等待，再以訊息安撫，之後才赴旅館碰面。

截圖內容更被指林劭安在感情態度上相當矛盾，一方面對梅嬿翎表示相處很開心，說出「除了她，我只有妳」等話語，另一方面又坦承是「第一次劈腿」，自嘲「很渣」，強調仍愛原女友，甚至把失控歸因於遇見梅嬿翎。

根據《三立新聞》報導，對於遭爆介入感情、甚至多次開房，林劭安受訪時強調：「就真的沒有，我跟她（梅嬿翎）也沒有很熟，算朋友嗎，就只有互相追蹤這樣，我跟我女朋友都是一起的，所以根本就覺得滿扯的。」



