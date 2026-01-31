林千又宣布拿到這國簽證 開心喊：沒有想像中的大魔王級

「納豆前女友」女星林千又去年3月宣布死會，嫁給史丹佛博士老公Jeon並舉行海外奢華婚禮，兩人結婚後不忙著生小孩，選擇在世界各地旅行趴趴走。近日林千又在限時動態透露拿到傳說中魔王級的國家簽證，原來是墨西哥，她也透露其實沒有想像中的困難。

林千又29日在IG限動分享說：「終於拿到墨西哥簽證了！其實沒有想像中大魔王啦～」，預告接下來要到墨西哥旅行，先前她回答網友Q&A，被問為何會去加拿大長住？她回應：「因為我的夢想就是每個地方都住一下，趁年輕還沒有小孩的時候可以跑來跑去，享受這個世界，我還有很多地方沒去到，等有了小孩就會很長時間待在美國了」。

而先前就有旅行部落客分享，墨西哥簽證之所以難拿是因為它是隨機性的，中華民國國民要先到墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處的網頁申請，他們嘗試申請的是停留簽證，網頁上有特別提醒，由於網路預約名額有限，「本處將於每周五下午陸續開放新的領事預約日期」，但不知道是每周五的幾時，也不確定開放幾個名額。

搶到預約名額後困難度降低，但注意預約表格要小心寫，務必寫在格子內，並附上財力證明，也有被退件的可能。此外，若已經有現行有效的加拿大、美國、日本等實體指本簽證就可以不用申請墨西哥停留簽證，對台灣觀光客來說，若不想申請墨西哥簽證，想走另一個方式，前提是必須符合申請紙本美簽的資格。

