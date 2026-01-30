林千又拿到「這一國簽證」！ 爽喊：沒想像中大魔王啦

林千又與丈夫Jeon結婚後，經常到各國旅遊。（翻攝cocomademedomydream IG）

女星林千又去年3月與韓裔美籍丈夫Jeon登記結婚，並在南法舉行盛大婚禮。婚後夫妻二人旅居法國、加拿大等地，享受生活。林千又透露，最近終於拿到「大魔王級」的簽證，但其實沒有想像中困難。

林千又昨（29日）在IG限動曬出墨西哥的簽證，寫下：「終於拿到墨西哥簽證了！其實沒有想像中大魔王啦～」預料接下來，她會去墨西哥旅遊。

林千又曬出自己的墨西哥簽證，透露「沒想像中大魔王」。（翻攝cocomademedomydream IG）

根據資料，墨西哥簽證被旅人封為「魔王級」，主因在於審核標準相當嚴格。申請者不只得在秒殺級的系統中搶奪限量預約，面試更須面對各種審查，包含表格限定用藍筆大寫且嚴禁塗改、財力證明須連續3個月存款達標且不接受突發性匯款等。許多遊客因照片比例微差，或字跡出格即遭現場退件，堪稱「零容錯率」。

林千又曾透露，自己想趁還沒小孩時，到世界各國跑來跑去。（翻攝cocomademedomydream IG）

事實上，林千又婚後與丈夫走訪各地，早前她在加拿大長住數月，她在回答網友相關問題時表示，自己的夢想就是在每個地方都住一下，「趁年輕還沒有小孩的時候可以跑來跑去，享受這個世界，我還有很多地方沒去到，等有了小孩，就會很長時間待在美國了」。

