林千又被追問「生子進度」不藏了：已凍卵 鬆口「這時間」當媽

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星林千又去年（2025）3月被拍到悄悄現身戶政事務所登記，事後證實甜嫁史丹佛博士老公Jeon，事隔5個月於南法補辦婚宴，並邀請眾多親友到場見證她的人生大事。近日，她在開放粉絲問答時也被問到是否有考慮生小孩，對此，林千又坦承已經凍卵，預告可能兩年後當媽。

林千又坦言的確很多人關心她生子的進度，她表示自己很喜歡小孩，笑說老公跟自己一個漂亮一個聰明，「一定要生一下傳宗接代」，對於生小孩她也有一番規畫，林千又透露早在29歲那年就已經凍卵，不過她跟老公目前仍在享受兩人世界，因此考慮兩年後再當媽。

林千又表示有跟老公討論未來孩子出生後的照顧方式，她認為必須要有24小時的保母，更以自己為例子，林千又指出小時候父母經營公司忙碌，所以家裡三個小孩都是印傭帶大，覺得帶小孩並非是女人的責任。

林千又透露早已凍卵，認為兩年後當媽。（圖／翻攝自IG）

