林千又鬆口生子計畫 預告2年後當媽「29歲已凍卵」

林千又透露29歲已經凍卵，為了當媽做準備。(圖／cocomademedomydream Instagram)

林千又去年3月赴戶政事務所登記，甜嫁史丹佛博士老公Jeon，接著砸下千萬到南法舉辦婚禮，邀約親友見證終生大事，近來在Instagram開放問答時，被網友問及：「有想過生小孩嗎」，她不避諱正面作出回應。

林千又結婚至今數個月，肚皮仍未見動靜，讓不少網友心急詢問：「有想過生小孩嗎」，對此，她強調相當喜歡小孩，接著不忘自誇：「我那麼美，我老公那麼聰明，一定要生一下，傳宗接代」，為了達成這項人生目標，她在29歲時就已經預先凍卵做準備，時間預計在2年之後，主要是想跟老公趁這段時間享受兩人世界。

林千又預告2年後要當媽。(圖／cocomademedomydream Instagram)

對於生完小孩的後續照料，林千又表示持續在溝通當中，其中最在意的就是「要有24小時保母」，主要是父母過去經營公司相當忙碌，家中三個小孩自幼都是由印傭帶大，接著強調：「帶小孩已不再是女人的責任」，大方道出不同於傳統的育兒觀念。

對於頻頻遭網友攻擊，林千又表示從以前被罵現在，每次只要有負面新聞出來，鍵盤俠就會開始酸言酸語攻擊她，好在自己一路撐過來，接著強調對酸民最好的報復，就是「越活越美麗，去更多他們去不了的地方，買他們買不起，用不起的東西，因為得不到才有羨慕、嫉妒、恨，內耗的是他們不是我」，對於酸民的言論似乎早就不在意。

林千又對於酸民的言論已經不在乎。(圖／cocomademedomydream Instagram)

