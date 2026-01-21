林又立「孕期白老鼠」 預產期曝光
名模林又立預計將在2月迎來新生命，她與好友林可彤共同創立的女性保養品牌也同步迎來新里程碑。品牌明星商品「私密平衡噴霧」上市一年半熱賣超過 5 萬瓶，並捐出 60 萬元公益善款，近期正式推出第二代加強版，同時亮相全新產品「私密平衡潔淨慕斯」，持續以「私密保養日常化」為核心概念。
去年全家搬到美國生活後，林可彤也因為接觸不同文化的媽媽族群，開始更關注女性在不同人生階段的身體變化。她坦言，聊天話題從育兒聊到更年期，包含性生活減少、乾澀不適等問題，都讓她意識到私密保養的重要性。
身為品牌共同創辦人，林又立則笑稱自己是「孕期白老鼠」。她透露從懷孕期間開始參與每一批產品測試，不僅用於私密肌，也會實際測試在臉部與眼周，確認溫和不刺激。她表示，因為特別重視孕期的私密環境管理，目前狀況都維持得相當穩定，也對產品安全性充滿信心。
談及孕期生活，林又立坦言初期曾因工作壓力與荷爾蒙變化影響睡眠，但隨著狀態穩定，也更懂得照顧自己。人在美國的林可彤則預計 3 月返台探望好友與新生寶寶，她笑說：「育兒的真相我其實很想說實話，但怕又立會封鎖我。」她也幽默補充：「看著寶寶會一直微笑，但看到睡不飽的自己，就會更想提醒女生——要記得把錢花在自己身上。」
其他人也在看
又是西班牙！巴塞隆納附近火車脫軌 至少1死14傷
一列通勤列車在巴塞隆納附近脫軌相撞，造成一名列車司機死亡，至少14人受傷，緊急救援部門正在評估乘客受傷的嚴重程度。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC引述當地官員說法報導，西班牙週二晚上，羅達利斯中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
西班牙高鐵相撞事故舉國哀悼3天 國王親赴視察
（中央社西班牙阿達穆斯20日綜合外電報導）西班牙南部上週末發生高速鐵路列車相撞事故，造成42人喪生，全國今天開始哀悼3天，國王伉儷視察事故現場。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
黨內初選民調三七制 鄭麗文：不會改變規則
[NOWnews今日新聞]2026地方大選逼近，國民黨縣市首長提名卻卡關，新竹縣立委徐欣瑩、副縣長陳見賢對初選機制沒共識，就連台中立委江啟臣、楊瓊瓔也陷入同樣窘境，引發基層炸鍋。對此，國民黨主席鄭麗文...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發表留言
法國要求北約在格陵蘭舉行軍演，因應川普吞併威脅
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，法國總統府方面表示，法國將請求北約在格陵蘭舉行一次軍事演習。法國總統府表示，法國隨時準備參加演習。鑒於美國總統川普吞併威脅不斷，格陵蘭總理要求官民準備因應美軍入侵。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
陳亭妃拒簽「切割郭信良」協議 林俊憲：賴清德會叫她簽
民進黨台南市長初選結果由陳亭妃勝出，也讓纏鬥已久的「妃憲之爭」正式宣告落幕。陳亭妃昨（20日）前往台南市議會拜會議長邱莉莉，卻因未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，上報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
第二任期執政周年演說又提台積電 川普喊話關稅有助加強美國國安
美國總統川普第二任期滿周年，他今天（21日）在白宮的新聞簡報會上現身，細數政策成果，也再次提到包括台積電、蘋果、輝達等企業承諾，要擴大對美投資。（戚海倫報導） 白宮發言人李威特在新聞簡報會前，突中廣新聞網 ・ 9 小時前 ・ 6
陳亭妃拒簽「切割郭信良」 林俊憲：賴清德一定叫她馬上簽
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃出線，昨拜會台南市議會黨團卻未簽署切割現任議員郭信良的協議。對此，初選對手林俊憲今（21日）坦言，後續整合確實是台南面對的隱憂及危機，尤其郭信良牽扯光電弊案、貪污案，不應該再和他有關，「賴主席一定叫她馬上簽吧！」自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
北車明舉行無差別攻擊應變演練 下午2時起周邊將發送細胞簡訊
去年底台北市中山捷運站、台北車站發生隨機攻擊案件，為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府將於明日下午2時至3時，於台北車站特定區域辦理「高強度無差別攻擊危安實兵演練」，並將發送避難疏散告警細胞簡訊，民眾屆時無須驚慌。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
網傳營建剩餘土石方可入農地？內政部駁斥 綠遺憾：斷章取義
近日網傳「內政部宣布營建剩餘土石方可入農地」引發熱議，內政部昨駁斥相關消息，強調從未宣布。民進黨發言人吳崢今天（21日）嚴正駁斥，內政部及農業部已清楚宣布，政府從未宣布營建剩餘土石方可進入農地，未來也不會修法放寬。特定媒體以聳動標題斷章取義，憑藉偏誤內容不當毀謗執政黨，相關行為令人深感遺憾，對此嚴肅抗議。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
中國旅客大減45% 日本外國觀光客仍續寫新高 2025遊客消費達1.9兆元
隨著日中關係降至近年新低，日本當局表示，儘管中國旅客人數在2025年12月大幅下滑45%，但整體訪日外國觀光客人數仍持續攀升，單月達到360萬人次，創下歷年12月新高。2025年訪日外國旅客總人次達4270萬人，刷新歷史紀錄，明顯超越2024年的3687萬人，並首度突破4000萬人次大關；外國旅客在日本的住宿與購物消費金額，則高達9.5兆日圓（約新台幣1.9兆元），同樣創下新高。《共同網》分析，日圓持續貶值，加上國際航線與航班班次增加，成為吸引各國與地區旅客赴日的重要因素。2025年12月來日中國旅客約33萬人次，是自2022年新冠疫情以來，首次出現較前年同期下滑的情況，外界認為，可能與日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，導致雙邊關係急速降溫有關，北京當局隨後提醒公民避免前往日本，取消部分航班，相關效應恐延續至2026年。Yahoo國際通 ・ 22 小時前 ・ 25
赴彰檢洽公突倒地無生命徵象 急救挽回一命 (圖)
彰化縣消防局21日上午11時16分接獲通報，指1名54歲男子在彰化地檢署1樓突然昏倒在地，保全及法警見其無生命徵象，立即實施心肺復甦術等急救措施，直至救護人員抵達接手送醫，成功挽回生命。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
霍諾德雨天試爬台北101 攝影團隊確認裝備 (圖)
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，而攀登過程將在Netflix全球現場直播。霍諾德21日上午進行雨天試爬，攝影團隊在地面確認高空作業的各項裝備。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
國民黨新北市長提名膠著 侯友宜承諾：找出最適合的人
國民黨2026年新北市長人選提名作業持續進行中，剛從日本返台的國民黨秘書長李乾龍今（21）日表示，目前正與新北市長侯友宜及有意參選的副市長劉和然聯繫，預計近1、2日內會安排見面，但不方便透露相關細節與確切時間。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
陸配周滿芝遭控為中共統戰！從無罪到逆轉重判8年 國安局揭露滲透內幕
陸配周滿芝2004年嫁來台灣並取得身份證後，相繼協助或主導成立「中國愛國黨」、「台灣新住民關懷總會」，並擔任理事長，後來被控替中共發展在台工作組織曾一度被加進間，但2025年經高雄高分院處理判後，、任為罪證不足判組無罪，但卻被最高法院撤銷發回更審後，高雄高分院再依國安局函復，重新認定周女的確有接觸中共相關組織，且該組織受中共省級統戰部控制，因此逆轉重判8年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
與吳念庭相會 平石洋介讚：肌肉大到嚇一跳
（中央社記者蘇志畬台北21日電）曾任日職埼玉西武獅隊教練的平石洋介在個人社群貼出與吳念庭的合照，吸引不少西武球迷的目光，平石洋介更稱讚這位前西武台將訓練有素，「肌肉大到讓人嚇一跳」。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
阿富汗中餐廳炸彈攻擊釀7死 伊斯蘭國組織聲稱犯案
阿富汗內政部發言人證實，伊斯蘭國組織已宣稱對喀布爾一家中國餐館的自殺炸彈攻擊負責，該事件造成7人死亡，包括1名大陸公民。此次攻擊由伊斯蘭國呼羅珊分支（ISIS-K）所策劃，該組織被認為是伊斯蘭國最致命的分支之一。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
官股開始主導國票金 何志強傳出任國票證董事長
國票金控改選戰火不僅延燒至股東結盟，也迅速反映在人事布局上。熟知內情人士向《鏡報》透露，官股陣營近期已開始主導局勢、出手穩盤。上週五已先行讓國票證券副董事長陳冠如恢復公文核決權，並傳出下週三、1月28日國票金控董事會將進行關鍵人事調整，為不久後的董監事改選提前鋪路。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
賴清德沒列席立法院說明彈劾案 林月琴喊支持：要就走憲法程序「別弄成政治秀」
立法院在今、明2天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，並且邀請賴清德列席說明，而總統府昨（20）日則回函給立院，告知總統不予列席。對此，民進黨立委林月琴說，「要彈劾，就走憲法程序：提案、表決、聲請憲法法庭。不要把憲法程序弄成政治秀，把監督做成違憲違規的錯誤示範」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言
扮演半導體赴美信保融資推手？高仙桂：尚未定案 政府研議中
台美關稅完成協議，半導體赴美投資，備受矚目是2500億美元，政府融資信保支持的錢從哪裡來？外界點名國發會將扮演重要推手，國發會副主委高仙桂19日表示，由於2500億美元規模龐大，關於信保機制的運作模式、基金來源及額度，行政院仍在緊鑼密鼓研議中；她認為，由於台美MOU已經簽訂，政府一定會讓機制落實與執行，至於如何順利運作、提供信保機制，行政院將會統一說明。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
紀錄片團隊拍攝霍諾德試爬台北101 (圖)
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日徒手攀登台北101大樓，並在Netflix全球直播。圖為霍諾德（左）21日上午進行雨天試爬，紀錄片攝影團隊在高空拍攝。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言