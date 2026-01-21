林又立「孕期白老鼠」 預產期曝光

名模林又立預計將在2月迎來新生命，她與好友林可彤共同創立的女性保養品牌也同步迎來新里程碑。品牌明星商品「私密平衡噴霧」上市一年半熱賣超過 5 萬瓶，並捐出 60 萬元公益善款，近期正式推出第二代加強版，同時亮相全新產品「私密平衡潔淨慕斯」，持續以「私密保養日常化」為核心概念。

林可彤懷孕。（圖／HYPHY）

去年全家搬到美國生活後，林可彤也因為接觸不同文化的媽媽族群，開始更關注女性在不同人生階段的身體變化。她坦言，聊天話題從育兒聊到更年期，包含性生活減少、乾澀不適等問題，都讓她意識到私密保養的重要性。

身為品牌共同創辦人，林又立則笑稱自己是「孕期白老鼠」。她透露從懷孕期間開始參與每一批產品測試，不僅用於私密肌，也會實際測試在臉部與眼周，確認溫和不刺激。她表示，因為特別重視孕期的私密環境管理，目前狀況都維持得相當穩定，也對產品安全性充滿信心。

談及孕期生活，林又立坦言初期曾因工作壓力與荷爾蒙變化影響睡眠，但隨著狀態穩定，也更懂得照顧自己。人在美國的林可彤則預計 3 月返台探望好友與新生寶寶，她笑說：「育兒的真相我其實很想說實話，但怕又立會封鎖我。」她也幽默補充：「看著寶寶會一直微笑，但看到睡不飽的自己，就會更想提醒女生——要記得把錢花在自己身上。」