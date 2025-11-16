林口三井二館新亮點！PRESERVE不只賣咖啡麵包，還有超吸睛的健康澳式早午餐
MITSUI OUTLET PARK 林口二館裡有不少新進駐的店家，像這間「PRESERVE 」林口三井店就是我一直想去插旗的店家，以往都是在板橋火車站買貝果系列的麵包，擁有充滿設計感的用餐空間，也以多樣化的早午餐選擇、現烤麵包與香醇咖啡聞名，這裡供應的不僅僅是一餐飯，更是結合了健康澳式早午餐（Brunch）、高品質咖啡與特色麵包的全日餐飲，隨時都可以享受早午餐。
交通資訊
南北向可搭乘公車
台北前往設施→786.858.898.920.925.945.946.946副.948.966.967.1356B
(直達車)三重客運-936.967.長庚號
泛航客運-2001
大都會客運-936.937
桃園前往設施→5063.5069.5071.1356B
桃園客運-5057.5056.5116
停車場收費標準與收費方式
1. 汽車：每小時平日收費20元，假日收費40元。
2. 機車：免費。
3. 重型機車：請停至GF機車停車場置放。
4. 停車時數未滿一小時者，以一小時計算收費。停車逾時一小時以上，其超過不滿一小時部分，如不逾三十分鐘者，以半小時計算；如逾三十分鐘者，仍以一小時計算收費。
消費折抵方式
1.本設施購物消費滿1,000元即可折抵一小時免費停車，2,000元折抵二小時，依此類推，每日最高可折抵五小時。
<完整交通指引請參考官網>
如果像我們一樣是在林口三井還沒營業時到訪，建議可以停在二館的地下停車場靠出口處，會有電梯可以搭乘至一樓再從外面這道門進入，免得像我們一樣找不到入口處就好笑了…
MENU
PRESERVE的菜單圍繞著健康、質感與創意，從經典的澳式早午餐到充滿日式風味的咖哩主食，再到飲料區的選項豐富，能滿足全天候的用餐需求，品項也相當多元化，還有健康的果汁系列。
如果是二人同行也可以參考雙人套餐，比起單點優惠一些些，也可以吃到較多的品項。
採取線上QR CODE點餐再到櫃檯結帳的方式，如果要選擇這樣的模式可否推薦廠商們直接買到後面的金流，直接線上結帳不是更快嗎？這樣只快了一半，後續還是需要到櫃檯排隊結帳。
走進PRESERVE林口三井店，首先迎面而來的就是大片玻璃窗灑進的自然光，座位相當多，以木質調、灰牆與金屬元素構築，簡約卻溫暖。
座位區以舒適為主，無論是單人前來閱讀、或三五好友聚餐，都能找到恰到好處的位置，可以自行選擇喜歡的座位區。
開放式烘焙櫃檯上，陳列著各式各樣的可頌、司康、塔派與鹹派，每一個品項都散發著誘人的點心香氣。
這幾款貝果就是我之前買送給朋友或家人吃都覺得很不錯的口味，像是桂花乳酪或是起士貝果是我比較常買的口味，如果要說缺點的話應該就是不便宜…
肉桂捲看起來也很好吃，但是考慮到接下來還要繼續續攤下午茶，我們就不敢點甜點的部份。
餐點價格屬中間價位，從食材的新鮮度、份量到精緻的擺盤，都體現了其應有的價值，尤其是酪梨大早餐，是追求健康飲食人士會喜歡的餐點，而愛酪梨的朋友則可以嚐試酪梨漢堡，是店內很吸睛的餐點，以酪梨取代了漢堡麵包，真的很特別。
起司漢堡黑咖哩蛋蓋飯390元
一上桌就被香氣吸引！「起司漢堡黑咖哩蛋蓋飯」端上來時，視覺效果極具震撼力，
金黃的滑蛋覆蓋在飯上，層層堆疊上炙燒過的牛肉漢堡排與融化起司，四周圍繞著香煎櫛瓜。
黑咖哩醬汁濃稠卻不死鹹，帶著微微的焦糖香氣與香料深度，切開漢堡排，肉汁與起司立即流出，與咖哩融合後更添鮮甜，香氣相當迷人，不知不覺就吃完一整盤了。
酪梨大早餐345元
兼具視覺與營養的早午餐組合，盤色彩繽紛，包含兩顆太陽蛋、酪梨片、熱狗、生菜沙拉與烤麵包。
熱狗外皮酥脆、與新鮮生菜與油漬番茄洋蔥組成的沙拉互相呼應，讓人感受到滿滿的飽足感，這是一份讓人吃得滿足又無負擔的健康早午餐。
酪梨的滑順口感搭配灑上芝麻與橄欖油的香氣，帶出清爽卻濃郁的風味，我也喜歡抹在麵包上的口感，添了不同的味道。
工作人員上大早餐盤時手滑麵包有震動掉落，我眼明手快有接住，
店員說要補一片新的麵包，我想沒什麼大不了的就婉拒了，但她還是又送上一片店內很受歡迎的生吐司，
真很柔軟好吃，本來想說回家前要來購買，搭電梯直接往停車場忘了這事，只好下回再去買了。
澳洲小白135
以中深焙咖啡豆為基底，融合綿密奶泡，比例拿捏得恰到好處，第一口是濃郁咖啡香，尾韻帶著微苦與堅果調性，香氣持久。
冰酪梨果昔185元
選用熟成酪梨濃純香的口感，果香濃郁、質地濃稠，冰涼口感帶有自然甜味與淡淡酪梨香氣，真材實料的果昔，喝完也很有飽足感。
PRESERVE林口三井店的用餐體驗，從食材選擇到擺盤設計，都能感受到廚師團隊的用心，服務人員態度親切、上餐速度穩定，環境乾淨明亮。即使在假日客滿時，整體氛圍依然愜意，如果是在購物中場休息、或專程為早午餐而來，這裡都值得可以好好用餐。
地址：244新北市林口區文化二路一段123號
電話號碼：02-2606 8102
營業時間：09:00–21:30
線上訂位
文章來源：VIVIYU小世界
