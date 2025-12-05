林口停車場騎出遭輾！77歲女騎士撞擊受困車底亡

（記者許皓庭／新北報導）新北市林口區今（5）日中午發生一起死亡車禍，一名騎乘機車的77歲鍾姓女子自社區地下停車場騎出後，疑似因外側車道受阻直接跨入中線車道，與後方直行的大貨車發生碰撞，當場遭輾壓受困車底。警消到場將人救出時，鍾女已無呼吸心跳，送往林口長庚醫院仍宣告不治，肇事原因正由警方調查釐清。

根據警方初步了解，事發位置位於文化二路二段與中山路口。鍾女當時自中山路的停車場出口騎車外出，原本準備右轉往文化二路方向行駛，卻因外側車道有車輛停等而受阻，因而跨越至中線車道。此時，行經該處的 53 歲王姓大貨車駕駛，疑因視線死角未注意前方騎士騎出，雙方在車道上瞬間發生碰撞。

強大撞擊力道使鍾女連車帶人倒地，大貨車也因此輾壓過去，使她受困車底無法動彈。事故同時波及外側車道一輛由 31 歲孫姓女子駕駛的小客車，所幸孫女無受傷情況，但車輛受到擦撞。

警消獲報後立即出動器材到場進行破壞救援。鍾女被救出時已失去生命徵象，經現場急救後由救護車送醫，但仍不幸身亡。警方其後對大貨車駕駛王男及小客車駕駛皆進行酒測，結果均為零。

為釐清車禍發生過程，警方已調閱路口及周邊監視器，並針對車輛行車軌跡、車速與現場路況採證，以確認是否涉及違規或未注意前方狀況等因素。警方也持續訪談相關目擊者，將釐清雙方責任歸屬，並報請檢方進一步處置。

警方提醒，汽機車進出巷弄或停車場出入口時，應降低車速、留意左右動態，並避免在視線不佳處貿然跨越車道，以確保行車安全；大型車因視線死角較多，更應保持防禦性駕駛，留意突發狀況。

