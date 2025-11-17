林口免費新景點+1！首座國家檔案館免門票11/22正式營運 開館活動、免費接駁車一次看！｜【免費好好玩】
首座國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，將於11/22正式開館，所有展覽與體驗空間全面開放免費入場！紅色漸層烤漆玻璃帷幕除代表林口臺地紅土沉積，也象徵檔案堆疊保存珍貴的國家記憶，一起來開箱全新的國家檔案館！
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
🏢國家檔案館免費入場
國家檔案館為地上10層、地下2層建築，外觀漸層磚紅烤漆玻璃與霧面不鏽鋼片，不僅呼應林口紅土沉積紋理，也映現政府資訊數位傳遞與透明公開，可典藏100公里的檔案容量，相近於200座101大樓高度。
國家檔案館自即日起開放全民免費入場，設有常設展廳、特展廳、「阿凱將小屋」兒童體驗室、國家檔案閱覽中心、文創商店及輕食咖啡廳等多元服務空間，戶外園區占基地3分之2，保留原生喬木、設置生態曦月池、綠林坡道、林間劇場及地景藝術等。
🏢11/22 開館嘉年華活動
11/22 開館嘉年華當天有文創市集、闖關遊戲、手作體驗等趣味活動，國家檔案館吉祥物「阿凱將」也將首度舉辦大型粉絲見面會。
◆活動內容：
11/22 開館嘉年華當天只要前往「時空管理局徵人中」攤位，即可索取「光陰探險隊任務包」與「記憶修復師酷卡」，現場完成任務並填寫回饋，即可獲得限定紀念品乙份。
時空管理局將於11/22 開館嘉年華市集，搭建愛因斯坦-羅森橋(蟲洞)開放快閃體驗雙時空任務與挑戰！（光陰探險隊開放100組親子體驗、記憶修復師開放300位名額挑戰）
◆更多資訊：「時空管理局徵人中」─展覽系列教育推廣活動
💡國家檔案館必逛6大亮點
📌檔案大廳
📌常設展、特展、時光迴廊
📌Fun檔案體驗展示室
📌檔案元宇宙
📌阿凱將小屋（兒童體驗區）
📌國家檔案閱覽中心
🏢國家檔案館樓層配置
國家檔案館1至3樓為開放空間，4至9樓則有國家檔案保存維護中心、電子檔案技術服務室及國家檔案庫房等專業技術研發場域。除妥善典藏守護國家記憶外，也開放大眾近用檔案，因此在3樓設置國家檔案閱覽中心，提供研究人員、師生或一般民眾調閱檔案。
💡常設展和特展、導覽活動
2樓設有常設展廳與特展廳，首展—常設展為「島讀‧我們的故事」，特展以「重返1987─解嚴檔案」為主題，將看似與日常生活遙遠的檔案，藉由展覽與科技運用轉化為平易近人的檔案故事，並設置「阿凱將小屋」兒童體驗室、檔案FUN體驗，以及文創商店、輕食咖啡廳等空間，透過國家檔案與體驗，讓檔案成為每個人的日常。
🏢國家檔案館營業資訊
◆開幕日期：11/22正式開館
◆營業時間：週二～週六 9:00～17:00（休館日詳見官網公告）
◆門票價格：免費參觀
◆地址：新北市林口區檔案館路1號
◆電話：(02)8995-3700
◆交通資訊：
◎免費接駁車：遇國定假日及連續假日休館停駛
➤路線：
-機捷A9林口站→國家檔案館（車程約10分鐘）
-林口轉運站9號月台→檔案館正門（車程約10分鐘）
➤班次：固定班次，10分鐘內來回
◎大眾運輸：
➤機場捷運長庚醫院站A8，轉乘858公車於林口國宅站（國家檔案館站）下車
➤機場捷運林口站A9：
-轉乘898路線公車，於林口國宅站（國家檔案館站）下車。
-轉乘937或946路線公車，於夢想之都站下車，步行8分鐘。
-轉乘936或945路線公車，於空間樂園社區站下車，步行5分鐘。
-步行5分鐘至文化二路一段郵局站，轉乘920、967路線公車，於空間樂園社區站下車，步行5分鐘
◎自行開車：
➤南下：文化一路一段 → 忠孝路 → 右轉公園路 → 國家檔案館（停車場）或直行右轉檔案館路至正門
➤北上：
1.文化二路一段 → 右轉檔案館路 → 檔案館路(國家檔案館正門) ，欲前往國家檔案館停車場請直行右轉文化一路一段，沿園區外圍道路行駛，並自公園路側進入。
2.文化三路一段 → 右轉仁愛一路直行 → 檔案館路(國家檔案館正門) ，欲前往國家檔案館停車場請直行右轉文化一路一段，沿園區外圍道路行駛，並自公園路側進入。
📌周邊順遊景點
📍三井OUTLET PARK林口：擁有眾多國際品牌的超值優惠，在這裡可享受購物樂趣。
📍竹林山寺：竹林山寺是座歷史悠久的寺廟，可感受寧靜氛圍和建築之美。
📍林口仁愛觀景台：鄰近於師範大學林口校區，日夜都可賞景。
📍林口老公崎步道：步道綠樹成蔭，行走其間倍感涼爽舒適。
📍吳福洋襪子博物館：台灣第一家襪子工廠，可以體驗手作DIY。
資料來源：國家檔案館
資料整理：Vinge
