林口公園旋轉設施藏「血滴子」 5歲男童頭部遭砸腫脹送醫

新北市林口足夢運動公園23日發生孩童遭體健設施砸傷意外，一名媽媽帶著5歲孩子遊玩時，器材上的旋轉裝置竟突然脫落，直接砸中孩子頭部，導致腫起如「茶葉蛋大小」，導致頭部腫脹如「茶葉蛋」般大小，所幸經急診處理後，孩子無大礙，但這起事件已引發家長對公園設施安全的高度關注。

新北市林口足夢運動公園23日發生孩童遭體健設施砸傷意外。（圖／新北市景觀處提供）

根據受害者的母親黃小姐的描述，事發當時她正在旁邊看著孩子，未料裝置卻突然鬆脫並掉落，讓她感到相當驚恐。男童隨後被送往醫院急診，經冰敷處理後，幸運地沒有造成更嚴重的傷害。事件引起了其他家長的廣泛關注，許多人在社交媒體上留言表示震驚，並呼籲公園管理單位加強設施的巡檢與維護，以避免類似的事故再次發生。

足夢運動公園自啟用以來，因其設施受到家庭的喜愛，卻因這次事故引發了對公園安全的深刻反思。對此，新北市景觀處表示，接獲通報後已迅速通知林口區公所處理，現場已拉起封鎖線避免更多人受傷，並安排維修作業。林口足夢運動公園自啟用以來，一直是親子家庭的熱門去處，這次事件也提醒我們，公園設施的安全檢查與維護實在不容忽視。

