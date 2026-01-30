林口公所攜手竹林山觀音寺歲末送暖 百萬助家戶安心過年

林口區公所與竹林山觀音寺連續六年發放總金額一百四十三萬歲末年終關懷小紅包。（圖：林口區公所提供）

迎接馬年，林口區公所與竹林山觀音寺六度攜手歲末送暖，今（三十）日、明（三十一）日在竹林山觀音寺香客大樓發放低收入及中低收入戶年節關懷金，總金額一百四十三萬元，感謝「烘爐南山福德宮」加碼致贈愛心白米，嘉惠林口需關懷家戶。

林口區長鄭淑敏表示，近年通貨膨脹，民生物資持續上漲，感謝竹林山觀音寺蔡董事長及全體董監事長期關懷弱勢，展現宗教團體回饋社會正向力量，感謝烘爐南山福德宮善心響應，讓受助家戶感受實質支持。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明指出，秉持觀音菩薩慈悲濟世精神持續推動年節慰問，寺方將於二月一日在鶴齡活動中心及大殿前舉辦新春系列活動，邀請民眾參拜祈福。居住東林里的蕭奶奶，丈夫與兒子相繼離世，獨自照顧身障孫子，生活壓力沉重。她一早到竹林寺參拜觀音佛祖，感謝慈悲庇佑帶來心靈安定，也感謝公所與寺方每年辦理慰問，緩解經濟壓力。

林口區公所表示，年節期間關懷服務不間斷，整備各項物資，民眾春節期間有緊急生活需求，可洽林口區公所社會人文課（○二）二六○三三一一一或就近至轄內警察機關尋求協助。