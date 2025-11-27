林口公有市場牌樓搖晃！區公所急派工 計月底前拆除

林口公有零售市場牌樓招牌金屬框部分鏽蝕鬆動，勘查後月底前派工拆除。（林口區公所提供／吳嘉億新北傳真）

位在林口區中山路與林口路內的林口公有零售市場，日前有民眾經過發現入口處牌樓的金屬框已分離摇晃，發文在臉書社團提醒民眾注意。對此，林口區公所今（27）日派人到現場勘查，初步評估還無脫落的立即危險性，但為維護民眾行進安全，預計將在月底前派工拆除損壞部分。

網友是在《林口大家庭LinKou-Family》臉書社團中發文，提醒民眾注意小心通過林口路近中山路的牌樓，因牌樓的金屬框已分離摇晃，並附上當下拍的照片，吸引外界注意。

廣告 廣告

林口區公所表示，執行網路巡查知悉「中山路與林口路交叉路口，牌樓的金屬框已分離摇晃」案件後，於今日派員至現場勘查，查到為牌樓上方橢圓框有部分鏽蝕鬆動，經評估尚無脫落疑慮，但為維護民眾行進安全，預計11月底前完成派工拆除損壞部分。

更多中時新聞網報導

施暴台鐵員工 立委提案增刑責

強度夠不夠 至少微喘微汗

JLPGA》最強新人首冠 吳佳晏大王製紙賽封后