林口到八里更快！A3計畫道路工程進度8成 在地揭「房價」已站上6字頭

記者陳韋帆／台北報導

新北市「A3計畫道路新闢工程」工程進度已突破8成，在地房仲表示，目前林口房價隨林口持續建設，價格將更具支撐力。（圖／記者陳韋帆攝影）

新北市政府持續推動林口地區交通與公共建設，「A3計畫道路新闢工程」工程進度已突破8成，預計115年上半年完工，市府預期可縮減林口往返八里交通時間。在地房仲表示，目前林口新案房價已站上6 字頭，中古屋亦有4字頭，隨林口持續建設，價格將更具支撐力。

新北市林口區近年房價變化。（圖／中信房屋提供）

林口近年大型建設不中斷，隨AI+智慧園區、新北影視城及大型社會住宅等開發陸續完成，人口與產業需求快速增加，為改善當地交通，國道1號林口交流道增設南北匝道工程持續施工，A3計畫道路、105市道改善工程、田心仔橋至長坑國小路段平面道路拓寬工程亦如火如荼進行中。

廣告 廣告

中信房屋林口A9加盟店店長黃愛智表示，目前林口屋齡 20年以內的中古屋房價普遍已站上4字頭，新建案成交行情則落在5-6字頭，整體房價相較前幾年已有明顯漲幅。

關於105 市道改善工程，他說，對林口房市而言無疑是一項重要利多，未來完工後，將可有效縮短林口往返八里區的通行時間，大幅提升整體交通便利性，進而磁吸更多移居族群進駐。

展望未來，黃愛智認為，隨交通建設及產業發展的帶動下，林口房市交易量能仍具備穩健成長的空間。

更多三立新聞網報導

獨家／房價將再暴漲一波？房市重演股房背離！陳傑鳴：這次結局會大不同

通勤北車10分鐘生活圈！最俗房價十大捷運站一次看 這站2天就買賣一間

捷運萬大線通車倒數1年半！中永和房市版圖改寫？專家揭這站已暴漲1成6

央行有民意相挺！打炒房民調出爐 逾半認同有效、7成贊成政策應延續

