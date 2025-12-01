林口大黃弟重獲幸福 浪犬腳潰爛見骨堅強求生

cnews204251201a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市林口區有1隻流浪多年，前腳嚴重潰爛見骨的長毛黃狗。新北市動保處表示，醫療團隊獲報全力治療與照護後，黃狗逐漸康復，並由在地1名女老師認養，取名為「大黃弟」。這次救援讓流浪犬的生命重獲新生，也展現人與動物之間溫暖的陪伴情誼，老師認養年老動物，給了黃狗穩定的晚年生活，也是默默行善的奉獻。

動保處表示，接獲民眾通報後，動保人員立即趕赴現場，發現「大黃弟」的前腳潰爛嚴重、深可見骨，推測已疼痛多時，仍努力行走覓食。救援人員小心將牠，送往五股動物之家，獸醫師立即進行清創、包紮、投藥及X光檢查，確認傷勢未波及骨頭。多日細心治療與營養補充後，「大黃弟」的傷口逐漸癒合，體力與精神明顯恢復許多，原本緊張的行為也漸漸變得比較親近人，願意與人互動相信人類。

動保處表示，「大黃弟」康復期間，住在林口竹林寺附近的1名女老師，主動表達願意認養，並多次前來動物之家為「大黃弟」加油打氣。這名女老師早年旅居海外，在世界各地教書，能說5國語言，近年選擇回到台灣落葉歸根，持續奉獻教育。她表示，自己從大黃弟年輕時，就常見牠在社區中活動，「牠一直很安靜、從不打擾人，看著牠變老、受傷又被救回，真的讓我很感動」。

新北市動保處提醒，人與動物之間的互動，相當自然且珍貴，新北市致力打造友善動物城市，推動多項救援、醫療與照護措施，讓更多生命能被看見與被善待。同時也提醒民眾，若發現需要協助或救援的動物，可撥打1959動保專線通報，將由專業人員即時前往處理。新北市8所動物之家，都有可愛親人的動物，歡迎民眾可至官方認養網站，挑選適合犬貓，成為終身寵物伴侶。

照片來源：新北市府提供

