林口子弟戲文化節，傳統戲曲結合潮流公仔文化掀熱潮

【記者羅伯特/綜合報導】新北市林口區最具代表性的文化盛會「2025新北市林口子弟戲文化節」將於11月29日(星期六)在林口竹林山觀音寺隆重登場，今年主題為「傳統戲曲 × 潮流文化」，結合戲曲展演、文化體驗與創意行銷，展現林口歷史底蘊與青春活力的多元面貌。

圖說: 「2025新北市林口子弟戲文化節」將在11月29日於林口竹林山觀音寺殿前廣場隆重登場

今(20)日於竹林山觀音寺廟內舉辦文化節記者會，特別安排「頭湖悅樂軒」演出《張飛收嚴顏》精彩片段搶先看，藝員們以精湛唱腔與細膩身段，詮釋關、張、趙兄弟為救劉備展現的義氣與焦急，但另一位主角「嚴顏」先賣個關子！留待主活動當天再正式揭曉登場造型劇情發展。

另外活動現場播映本次文化節創意影片徵選得獎作品，其中第一名《不銅凡響的子弟戲》，在評審與觀眾投票皆獲第一，內容以軒社練習與演出畫面串聯，搭配南北管悠揚樂聲，帶領觀眾走進子弟戲的文化傳承現場。軒社樂師、藝員們及觀禮民眾們，對得獎影片讚譽有加。

新北市體育局洪玉玲局長表示，軒社繞境讓民眾在徒步時感受在地文化魅力，讓文化活動不僅是藝術表演，也是促進市民健康生活的推力；文化局于玟副局長則表示，子弟戲是北臺灣極具代表性的民間戲曲文化，今年更加入跨世代互動與創意媒介，讓年輕族群從「看戲」更進一步走向「玩文化」，體驗傳統藝術的新生命力。

圖說: 今日記者會現場以主視覺點睛儀式，象徵傳統戲曲結合潮流公仔文化

林口區長鄭淑敏說，今年文化節由悅樂軒與嘉寶國小攜手演出，象徵子弟戲的薪火傳承，與今年影片徵選主題相互呼應。主活動當天除有臉譜彩繪、親子DIY等體驗活動外，公所更推出專屬「林口子弟戲」設計的花旦造型吉祥物集點禮，讓民眾在歡樂氣氛中體驗在地文化魅力。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，本寺長年深耕地方信仰與文化發展，是林口居民的重要精神寄託。寺方多年來投入資源推動藝文推廣，包括林口子弟戲文化節、暑期兒童劇團展演等活動，希望藉由藝術傳遞信仰與文化精神，讓傳統在創新中延續。

圖說: 林口區長鄭淑敏表示，林口子弟戲文化節自2009年舉辦至今已邁入16個年頭，藉由活動讓市民朋友了解這片土地的深厚文化。

林口區公所進一步說明，主活動除了子弟戲公演、親子DIY、多元市集外，還規劃「林口高中」、「原皇冠保齡球場」兩路線軒社繞境，將節慶氛圍延伸至林口街頭。現場更舉辦精彩摸彩活動，最大獎為 iPhone 17，邀請喜愛地方文化的民眾踴躍參與，一同看戲、玩文化！。更多訊息請留意新北市林口區公所官網及臉書粉絲專頁「林口區公所、天空之城」（https://www.facebook.com/linkou01/）。