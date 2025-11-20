林口子弟戲 結合潮流文化

新北市林口子弟戲文化節將於11月29日登場。（吳嘉億攝）

一年一度的「林口子弟戲文化節」將於下周六登場，新北市林口區公所20日在林口竹林山觀音寺推出「頭湖悅樂軒」演出的《張飛收嚴顏》精彩片段搶先看，並展示子弟戲吉祥物「花旦」與「小生」，加上創意短影音宣傳影片徵選活動，將傳統戲曲結合潮流文化，擴大參與年齡層與傳承在地文化。

竹林山觀音寺董事長蔡煌明表示，子弟戲是林口早期農村社會的在地文化，藉由各「軒社」傳承，並教導國小學童向下扎根，才能有現今的規模與演出，希望藉由藝術傳遞信仰與文化精神，讓傳統在創新中延續。

林口區長鄭淑敏表示，子弟戲文化節至今已邁入第16個年頭，今年由悅樂軒與嘉寶國小攜手演出，象徵子弟戲的薪火傳承；為了讓更多年輕人參與及知悉，推出IP公仔娃娃及短影音創意宣傳影片徵選，邀請大家「作陣來看戲、作陣來文化薪傳」。

新北市體育局長洪玉玲說，軒社遶境讓民眾感受在地文化魅力，讓文化活動不僅是藝術表演，也是促進市民健康生活的推力。文化局副局長于玟指出，子弟戲是北台灣極具代表性的民間戲曲文化，今年更加入跨世代互動與創意媒介，讓年輕族群從「看戲」更進一步走向「玩文化」，體驗傳統藝術的新生命力。

林口區公所補充，主活動除有子弟戲公演、親子DIY、多元市集外，還規畫「林口高中」、「原皇冠保齡球場」兩路線軒社遶境，將節慶氛圍延伸至林口街頭；現場有摸彩活動，邀請民眾一同看戲、玩文化。