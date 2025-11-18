林口就服站啟用 強化在地就業服務

林口就業服務站昨（十八）日成立揭牌落實三十分鐘就業服務便民網絡。（記者蘇春瑛攝）

新北勞工局昨（十八）日舉行「林口就業服務站成立暨揭牌儀式」，勞工局長陳瑞嘉與北分署副分署長李燕玲、在地議員及工會代表共同揭牌。林口站的加入使五泰林區域就服能量更完整，落實「三十分鐘就業服務網絡」構想。

陳瑞嘉指出，林口人口已達十四萬，工商業快速發展，設置在地就服站是民意所需。未來民眾申請失業給付或各項就業服務，不必再往返市中心。林口站同時整合「銀髮人才據點」與「婦女及中高齡者職場續航中心」，協助中高齡及婦女就業。

議員蔡淑君表示，期盼已久的就服站終於落成，將更好協助廠商與勞工。議員李宇翔強調，林口升格為站是勞工朋友的大喜事。林口區長鄭淑敏、廠商協進會理事長葉家君、產總副理事長林松宏及多位里長亦到場，立委洪孟楷與議員宋明宗派代表致意。

目前新北已完成八個就服站，林口站成為第九站。就服處表示，新站空間明亮溫暖，並以AI製作Q版頭像增添親和力。民眾如有求職、求才或職訓需求，可至林口就業服務站（文化一路一段十五巷二之一號；電話（○二）二六○○○一七八）或撥打免付費專線○八○○－○九一五八○洽詢。