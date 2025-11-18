林口就業服務站成立 滿足全齡人才資料庫

新北市林口就業服務站包含銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心18日一同成立舉辦揭牌儀式。（吳嘉億攝）

為強化地方就業服務能量，新北市勞工局18日舉辦林口就業服務站成立揭牌儀式，並在同址設立「林口銀髮人才服務」及「婦女及中高齡者職場續航中心」服務據點，除了將原有服務台升格為服務站提供更多服務與諮詢外，並針對銀髮、婦女、中高齡等，提供更全方位、全齡化的人才資料庫與就業諮詢。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，林口是新北第9個就業服務站，也代表邁向就業服務的重要里程碑，就是市府要打造30分鐘內透過公共運輸可及的就業服務；強調林口在10年內增加40％的人口數、工商業發展包括公一、公二、公三等工業區及許多企業總部遷移至此，還有大量販賣場都在這，顯示該區工商業蓬勃發展，透過服務站成立讓民眾不必為了工作奔波，可以尋找在地工作機會，功能也會比以往更多。

陳瑞嘉說，這裡不只是就業服務站，還有銀髮人才服務據點及婦女及中高齡者職場續航中心，因為從資料顯示，台灣從今年開始正式邁入超高齡社會，65歲人口占人口數20％，象徵未來台灣勞動力會老齡化，所以中高齡勞動力是未來重要的目標跟主力，在板橋、三重成立後，林口也引進，希望協助中高齡不管是續留還是重返職場，都能有幫助。

國民黨議員蔡淑君表示，因為林口有很多公司，但找不到人才，這樣的媒合可以促進很多工作機會，強調就業服務站能解決這樣的困擾與提供更優質的人才。

民進黨議員李宇翔說，當初在勞動部北分署任職，清楚地方政府能爭取的預算，談到以往鄉親都要到新莊或較遠地區才能辦理相關服務與申請，現在升格後能夠在地辦理，未來包含鄰近的五股、泰山也都能就近愈來愈好，讓勞工權益更加精進。