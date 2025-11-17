林口就業服務站揭牌 銀髮與婦女續航中心就業支援
▲林口就業服務站明（十八）日揭牌提供更全面就業支援。（圖：新北就服處提供）
為強化地方就業服務能量，新北勞工局將於十一月十八日上午十時舉行「林口就業服務站」揭牌，這是林口區人口成長、工商蓬勃的重要里程碑，歡迎市民踴躍參與。同址並設有「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供更全面就業支援。
當日活動邀請「頑味國際餐飲」與國內點膠技術龍頭「諾達」二家優質廠商聯合徵才，開出多項職缺。正職薪資皆達三萬六千元以上，其中，諾達工程師職缺薪資逾四萬元，點膠設備業務年薪上看八十萬元；頑味國際釋出逾三十個職缺，含兼職人員，歡迎有求職、轉職或兼職需求者踴躍參加。
就業服務處指出，林口就業服務站位於林口區文化一路一段十五巷二之一號一樓，由原「台」升級為「站」，未來民眾無須前往新莊，即可就近辦理失業給付、「婦女再就業計畫」、「五五就業促進措施」等專案，提供深度諮詢協助提升面試信心與錄取機率。詳情請上「新北市人力網」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob）或電洽○八○○－○九一－五八○（您就業、我幫您）。
