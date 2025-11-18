林口就業服務站正式揭牌! 提供全方位服務
生活中心／李世宸、陳聖翰 新北報導
位在新北的林口就業服務站，今天（11/18）盛大揭牌，在地民意代表也來共襄盛舉，由2家廠商聯合徵才，也設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，希望提供在地民眾全方位服務。
主持人：「吉時已到請揭牌。」林口就業服務站，正式揭牌，當地徵才新據點，在好幾位民代見證下成立，希望強化地方就業服務能量。新北市勞工局長陳瑞嘉vs.新北議員（民）李宇翔：「有就業服務的需求都可以來，整個林口台地大家都會過來。」勞工局長和在地議員，一起逛就服站，看看設施也看看人力，現場已經出現不少民眾在填資料。民眾：「因為住林口的話，這邊地理環境也比較近，我大概騎幾分鐘就到了，所以我覺得還不錯。」
新北市勞工局長陳瑞嘉以及民進黨新北市議員李宇翔。（圖／民視新聞）
龜山廠商趙子豪：「林口就是跟國道一號很近，新興城市現在又很多新的建築，和周邊的設備所以我覺得林口，是一個滿好的就業地點。」現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺，提供民眾參考。新北市勞工局長陳瑞嘉：「林口的工商業發展，從工一工二工三，甚至很多的商業媒體影視園區，這些其實在林口都已經，逐步的發展成形，所以這些企業其實有相當多的，一些人力上的一個需求。」
現場兩家廠商提供服務，分別是製造業和餐飲業，他們都提供薪資36K以上正職，還有多項職缺。（圖／民視新聞）
不只就服站，超過1百坪的據點更設立「林口銀髮人才服務據點」及「婦女及中高齡者職場續航中心」，提供服務更加全方位。新北市勞工局長陳瑞嘉：「從就業服務台提升到就業服務站，不只是我想面積整個空間的提升，另外一個在服務的各項量能，我們跟著做提升包括失業給付，還有一些諮詢服務我想都可以，在就近的就業服務站來做服務。」勞工局表示，未來不需要跑到新莊，能就近辦理失業給付，以及中央推動的多項專案計畫，有效幫助當地民眾，找到理想工作。
