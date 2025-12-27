林口居住需求升級 富浤一響動工

從深耕建築細節、以穩健工法著稱的富浤建設，於林口核心區段的全新建案【富浤一響】22日正式動工，為30米中山路主幹道沿線注入全新住宅能量，也象徵林口居住型態邁向更為精緻純粹的新階段。

【富浤一響】基地座落於中山路成熟市區，鄰近校園第一排，結合交通便利與相對靜謐的居住環境。有別於過往動輒數百戶、甚至上千戶的大型開發模式，該案採取低密度、小規模規劃，回應近年菁英自住族群對於教育環境、社區品質與隱私性的高度重視，展現精品住宅的開發思維。

在產品規劃上，【富浤一響】跳脫大型社區常見的單面採光與長走道設計，主打邊間、三面採光的格局配置，使每戶皆能享有良好的自然採光與通風條件。

富浤建設林讓助董事長表示：憑藉專業工務背景，在業界累積深厚口碑，並於2025年榮獲旺旺中時房產金牌獎「建設業－信譽品牌獎」肯定。除品牌實績外，富浤亦具備全台僅約兩成比例的甲級營造資格，確保設計理念能確實落實於施工品質，為住戶提供長期安心的居住保障。

展望未來，富浤建設將持續以穩健步伐深耕北台灣住宅市場，【富浤一響】不僅是林口的重要新案，更代表一種回歸生活本質、重視居住純度的建築態度，誠摯邀請重視品質與長期價值的自住客群，進駐林口新世代居住地標。