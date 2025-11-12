林口山坡地 侯允加速解編

新北市林口區「建成商業區」過去因是山坡地範圍，受到限高管制，影響當地民眾都更意願與發展。議員蔡淑君12日市政總質詢指出，林口現正推動山坡地解編，不過農業局以半世紀前的地貌來做判斷，相當不合理，而且劃設山坡地範圍奇形怪狀，恐阻礙地方發展。新北市長侯友宜表示，山坡地劃設有歷史背景，已責成農業局加快解編速度。

蔡淑君表示，林口區有許多未解編的山坡地，特別是人口稠密的建成商業區，因山坡地有限高管制，會降低民眾都更改建意願，進而引發民怨。依農業部規定山坡地的範圍應以民國108年現況照片作為分析依據，然而中山路北面的住宅區現況多為30至50年老屋，若能解編，將有助加速都市更新。

蔡淑君說，農業局以半世紀前的地貌來做判斷，而且劃設山坡地範圍的土地「奇形怪狀」，必會造成日後地政作業上的困難，更是阻礙原本都市計畫規畫的方向，若計畫通過，「服務處恐被丟雞蛋」。蔡還說，民眾的土地被分成好幾塊，有的解編、有的未解編，即使有歷史背景，也不能悖離現實狀況，未來讓工務局如何審照？

侯友宜說，關於山坡地解編，已責成農業局加快解編速度，並請城鄉局配合，未來一定會做得更好。

農業局長諶錫輝說明，114年2月開始辦理林口全區山坡地檢討可行性評估研究，農業部4月28日書函檢送修正「農業部山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」，市府於8月4日公告修正，將於11月24日召開第4次會議討論，預計今年底完成可行性評估。

城鄉局長黃國峰補充，都市計畫早在64年已劃定為「建成商業區」，但山坡地範圍則是在69年才劃設，導致山坡地的限高管制影響到區域發展。