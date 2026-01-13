林口文化北路一段1/17、18道路施工 請提前改道

林口區文化北路一段忠福路至仁愛路一月十七、十八日將辦理路面銑鋪實施交通封閉改道。（圖：新北工務局提供）

新北市政府持續推動人本交通環境改善，林口區文化北路一段（忠福路至仁愛路）將於一月十七日至一月十八日，每日上午九時三十分至晚間九時三十分辦理路面銑鋪工程。施工期間採雙向車道調撥，並於忠福路及忠孝路口進行階段性車道封閉，請用路人配合改道動線及義交指揮通行。

養工處今（十三）日表示，工程除改善路面平整度、提升行車品質外，同步改善北側人行道長期遭占用、鋪面老舊及喬木竄根等問題，強化行人通行安全，營造友善人本環境。施工期間將分三階段實施交通管制。第一階段一月十七日，上午九時三十分至晚上九時三十分，文化北路一段仁愛路至四一二巷口，單號側往桃園方向全車道封閉，車輛調撥至對向通行；第二階段一月十八日上午九時三十分至下午三時，文化北路一段、忠孝路及忠福路封閉，車輛請改行南勢街、南勢一街、民族路及仁愛路二段等替代道路行駛；第三階段同日下午三時至晚間九時三十分，文化北路一段四一二巷至四九二巷口，雙號側往八里方向封閉，車輛調撥至對向車道通行。

工務局長馮兆麟表示，工程完工後將串聯新北特殊教育學校及南勢國中周邊無障礙通行路網，優化通學動線，打造全齡友善、更加安全的生活環境。