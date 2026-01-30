林口李科永紀念圖書館免費「紅包出任務 小小理財家」

(記者謝政儒新北報導)農曆春節即將到來，小朋友最期待的莫過於收壓歲錢。過年領紅包蘊含著長輩對孩子的祝福，也是家長培養孩子金錢觀的好時機。新北市林口李科永紀念圖書館特別於春節前夕推出「紅包任務。小小理財家出動」親子理財閱讀活動，將帶孩子透過閱讀、遊戲與實作體驗，學習如何管理金錢，從壓歲錢建立正確的理財價值觀。







隨著108課綱納入財金素養課題，以及全球對金融素養教育的重視提升，為了幫助爸媽從小培養孩子正確的理財觀念，林口李科永紀念圖書館特別從2月4日起推出「紅包任務！小小理財家出動」親子閱讀活動，教爸爸媽媽利用春節的壓歲錢，引導孩子學習規劃與管理金錢，教育正確的理財觀念。



新北市立圖書館吳佳珊館長表示，孩子的金錢觀念往往來自家庭，而父母是孩子理財教育的關鍵引導者，透過親子共同參與的課程，讓小朋友認識壓歲錢的意義，從生活中學習金錢觀與習慣，從小培養對金錢負責任的態度。



林口李科永紀念圖書館「紅包任務！小小理財家出動」親子閱讀活動，包括2月4日至2月28日「錢怎麼來？小朋友的第一本理財書」主題書展，精選適合兒童閱讀的金錢教育與生活理財繪本，讓孩子從故事中正確認識金錢的價值與使用方法。同時搭配「親子金錢任務日記」活動，鼓勵親子透過7天的花費與儲蓄紀錄，建立孩子「錢要會規劃」的基本概念，讓紅包成為孩子學習理財的第一步。



2月4日(三)、11日(三)「小豬撲滿的祕密」繪本故事&金錢遊戲，透過《小豬撲滿的祕密─錢從哪裡來？》與《小豬撲滿的新計畫─想要vs需要我的零用錢》繪本導讀與互動遊戲，讓孩子了解錢的來源與用途，學習分辨「想要」與「需要」的理財觀念，培養孩子聰明花錢的好習慣。2月7日(六)至8日(日)「紅包任務！小小理財家」營隊，則將理財知識化為趣味挑戰，2月7日(六)「錢的魔法學堂」、「理財大富翁桌遊挑戰賽」帶孩子透過閱讀與理財桌遊體驗，從紅包建立金錢觀，體驗買賣、儲蓄與投資的決策過程，認識理財風險與選擇；2月8日(日)「我的夢想存錢筒」、「財富冒險體驗站（職場挑戰日）」則透過親子共同創作創意存錢筒以及「打工體驗」，讓孩子藉由實際理財規劃，完成任務賺取遊戲金幣，進行「投資挑戰」與「夢想購物」等方式，體驗金錢流動的過程。活動免費，詳細活動資訊與報名方式請至新北市立圖書館官網查詢（https://www.library.ntpc.gov.tw）。