林口李科永紀念圖書館推免費「小小理財家」營隊

農曆春節即將到來，小朋友最期待的莫過於收壓歲錢。過年領紅包蘊含著長輩對孩子的祝福，也是家長培養孩子金錢觀的好時機。新北市林口李科永紀念圖書館特別於春節前夕推出「紅包任務！小小理財家出動」親子理財閱讀活動，將帶孩子透過閱讀、遊戲與實作體驗，學習如何管理金錢，從壓歲錢建立正確的理財價值觀。

隨著108課綱納入財金素養課題，以及全球對金融素養教育的重視提升，為了幫助爸媽從小培養孩子正確的理財觀念，林口李科永紀念圖書館特別從2月4日起推出「紅包任務！小小理財家出動」親子閱讀活動，教爸爸媽媽利用春節的壓歲錢，引導孩子學習規劃與管理金錢，教育正確的理財觀念。新北市立圖書館吳佳珊館長表示，孩子的金錢觀念往往來自家庭，而父母是孩子理財教育的關鍵引導者，透過親子共同參與的課程，讓小朋友認識壓歲錢的意義，從生活中學習金錢觀與習慣，從小培養對金錢負責任的態度。

林口李科永紀念圖書館「紅包任務！小小理財家出動」親子閱讀活動，包括2月4日至2月28日「錢怎麼來？小朋友的第一本理財書」主題書展，精選適合兒童閱讀的金錢教育與生活理財繪本，讓孩子從故事中正確認識金錢的價值與使用方法。同時搭配「親子金錢任務日記」活動，鼓勵親子透過7天的花費與儲蓄紀錄，建立孩子「錢要會規劃」的基本概念，讓紅包成為孩子學習理財的第一步。