林口水牛坑附近傳砂石車追撞！駕駛受困車內 交通暫時中斷

新北市林口台15線接近知名景點「水牛坑」處，今天（2日）下午傳出砂石車追撞車禍事故，黃姓男子駕駛砂石車，不慎與由爬坡道迴轉後向右偏駛的砂石車發生追障，導致黃男受困車內動彈不得，所幸僅右手臂夾傷，送醫後並無大礙，雙方酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清，這起事故也造成台15線北上無法通行。

據了解，31歲黃姓男子今天（2日）下午駕駛砂石車，沿著台15線往八里方向行駛，行經北上18.5公里，接近知名景點「水牛坑」，與爬坡道迴轉後向右偏駛的砂石車發生碰撞，黃男當場夾困在車內動彈不得。

新北市消防局獲報到場，破壞車體協助將黃男救出，發現他僅右手夾傷，並無生命危險，後續警方對他與另一部砂石車的34歲蕭姓男子進行酒測，發現酒測值均為0，確切車禍原因仍待釐清，這起事故也造成台15線北上無法通行，警方也持續在現場疏導交通與警戒。

2部砂石車發生碰撞。（圖／翻攝畫面）

