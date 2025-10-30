林口汽修廠老闆酒駕拒檢撞警！市區奔逃1公里卡車陣 警拔槍壓制

陳嫌被警方移送。（圖／翻攝畫面）





新北市林口昨天（29日）下班尖峰時刻傳出酒駕男拒檢衝撞警方的事件！一名陳姓修車廠老闆，在修車廠喝酒後，酒駕返家途中，由於一邊抽菸一邊開車，被巡邏經過的警方發現，更發現他滿臉通紅，懷疑他酒駕，上前要求他下車受檢，未料，他卻拒檢逃逸約1公里，過程中更衝撞警方，最終因卡在下班車潮中，在警方拔槍喝令下，最終下車遭警方與熱心民眾聯手制伏，後續測得酒測值0.45mg/L，被帶回偵訊。

據了解，41歲陳姓男子是林口一間汽車維修廠的老闆，在修車廠喝酒後，昨天（29日）晚間6時許，下班仍執意開車回家，行經林口麗園路、麗園一街口時，由於一邊開車一邊抽菸，引起巡邏經過的警方注意，更發現他滿臉通紅、面有酒容，懷疑他酒駕，因此上前盤查並要求他下車配合受檢。

廣告 廣告

警方拔槍喝令陳嫌下車。（圖／翻攝畫面）

沒想到，陳男竟拒檢加速逃逸，警方尾隨約1公里，在文化一路一段250號前將他攔下，喝令對方下車，但陳男卻依舊視而不見，甚至衝撞警車，最終卻因卡在車陣中，被大貨車擋住去路，在警方拔槍喝令下，最終下車遭警方與熱心民眾聯手壓制。

警方測得他酒測值0.45mg/L，詢後依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦，另外拒檢逃逸期間，犯下多項交通違規，也將依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第1款、第35條第9項開罰，將面臨新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰，吊扣汽車牌照2年，並扣繳牌照。

陳嫌遭警方壓制。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車