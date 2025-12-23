林口游泳池活化 用途喬不攏

新北市林口區立游泳池因疫情關閉，閒置至今淪為蚊子館，不少民代建議促進活化，但至今都沒有進展。新北市民政局表示，由於不少民眾對於活化有所期待，有人希望藉著泳池遺留的設備改建成親水公園，有人則希望改建成極限運動場或溜冰場，民政局將在近期召開協調會，整合民眾意見，預計年底提出報告。

國民黨議員蔡淑君指出，此處因閒置已久，地方對於活化用途期待很多，大家有很多想法，之前曾經希望能改建成有游泳設施的戲水遊樂場，讓民眾夏天時可以去玩水，但因為在地里長有其他想法而改做調整，但到目前都還沒有太完整的共識，希望市府可以協助整合意見，給出最好的解答。

民進黨議員李宇翔則指出，此處除了兩層樓建築物外，還有一個戶外的泳池，因為疫情停業閒置已3年餘，今年3月初會勘，發現內部設施、建物都沒受損，當時評估蓋兒童水樂園要花至少6000萬，因此後來里長才提出改建停車場，但目前仍無共識。

李宇翔指出，同黨議員蘇錦雄認為林口原住民人口多，可以規畫成原住民的文化健康站，對此他也認同；但因此處腹地不小，若能將多的用地增設停車場，多功能來使用也不錯，希望市府加速統整意見給答案。