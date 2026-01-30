林口瑜珈推薦，人氣兒童親子瑜珈課程

【商家指南推廣專題】

您是否在尋找一個讓孩子能夠盡情遊戲學習、同時讓媽媽放鬆運動的親子空間？今天的林口瑜珈推薦專題將要帶您認識品牌「黛妮親子瑜珈空間」，這裡結合了專業瑜珈課程、兒童感覺統合及多樣的親子互動課程，為家庭提供健康、溫馨的環境。若您對課程與服務有興趣，這篇介紹您絕對不容錯過！

品牌背景與理念

林口瑜珈推薦品牌「黛妮親子瑜珈空間」於2023年正式成立，其創辦人擁有長達十多年的早療兒童職能治療師經歷。在醫院工作的歲月中，她接觸到眾多有發展遲緩問題的兒童與家庭，她提到，許多家庭之所以陷入困境的根源並非單純只是孩子生病或需要特殊幫助，親職教育的不足和缺乏親子互動引導，才是導致諸多問題誕生的主因。她深信，從日常生活中建立健康的親子關係和運動習慣，才是促進家庭幸福的關鍵。

秉持這一理念，深愛著孩子的黛妮創辦人，為了替現代家庭的身心健康問題盡一份心力，毅然辭掉十多年的工作踏出醫院，創建一個讓家長與孩子都能受益的空間，預防問題於未然，並強調：「治療師並非解決孩童遲緩問題的萬能藥，唯有從日常生活當中就建立起健康的互動關係，以及良好的家庭運動習慣，才是擁有快樂人生的解藥。」

多元課程服務

「黛妮親子瑜珈空間」提供多樣化的課程，滿足不同家庭的需求。無論是大人還是孩子，您都可以在這裡找到適合的課程：

成人瑜珈課程

●基礎瑜珈、伸展、正位瑜珈、哈達瑜珈：適合初學者，進行伸展與呼吸訓練。

●芳療、筋膜放鬆瑜珈：深度放鬆肌肉與筋膜，緩解壓力。

●瑜珈輪：運用輔助瑜珈輪展開心胸與肩頸。

●空中瑜珈：空瑜與空中環課程，提升柔韌性與力量。

●孕婦瑜珈：舒緩孕期不適，為生產做準備。

幼兒瑜珈課程

●寶寶瑜珈：為3個月至12個月寶寶與媽咪設計。

●親子瑜珈、親子空中瑜珈：媽咪與孩子共同參與。

●兒童瑜珈、兒童空中瑜珈：提升柔軟度、平衡感及專注力。

幼兒學習課程

●感覺統合課程：針對10個月到6歲的寶寶，促進大肌肉發展與協調性。

●注意力課程：提升孩子的專注力與自我控制。

其他課程

●街舞課程：提升肢體協調性與節奏感。

●主題課程：促進親子情感，增進家庭幸福。

●育兒知識講座：由專業講師提供科學育兒建議。

溫馨與安全的環境

為了讓家長能專心參與課程，教室一樓設置了溫馨、安全的兒童遊戲區，由教室老師免費照護孩童安全，並以專業知識陪伴幼兒，促進孩子腦部發展；所有課程均由合格的瑜珈教師、兒童治療師及幼教老師規劃並授課，全班採小班制教學，確保每一位大人與孩子都能獲得充分的關注和照顧，讓家長無需額外煩憂安全與照顧問題。

更多精彩活動

除了常規課程外，黛妮親子瑜珈空間也不定期舉辦各類主題工作坊和健康講座，品牌致力打造媽媽友善、親子共學的健康樂園。這裡不僅是瑜珈學習的場所，還是媽咪友善、相互支持與共享的社群，讓家長與孩子都能收穫身心的成長與幸福。

店名名稱：黛妮親子瑜珈空間

店家地址：新北市林口區文化三路二段336號

聯絡電話：0900054360

營業時間：週一至週六09:00-22:00，週日09:00-17:00（營業時間皆採預約制）

Facebook：https://rink.cc/2jxg5

LINE：https://rink.cc/ll8rg

Instagram：https://rink.cc/kt0nt

