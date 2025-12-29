林口產專區土地招商啟動！引進AI、影視產業 打造新北新據點

為促進公有土地活化利用、帶動林口地區產業升級與就業機會，「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」29日啟動招商。（新北市經發局提供）

新北市林口區交通條件、生活機能便利，為促進公有土地活化利用、帶動林口地區產業升級與就業機會，「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」29日啟動招商，將引進具前瞻性的科技產業及影視相關產業，打造新北市產業發展新據點，收件日期至民國115年3月30日下午5時截止。

經發局長盛筱蓉表示，林口區具備良好交通條件與生活機能，鄰近國道與捷運，市府亦與中央合作推動林口匝道增設、105市道新闢案及林口輕軌規畫等重大建設，提升整體可及性。生活方面，區域內擁有多所雙語學校與大型商場，兼顧產業與民生發展，成為企業設廠與員工安居的首選之地。

廣告 廣告

經發局指出，招商基地緊鄰民視總部大樓，招商重點鎖定資通訊、5G、人工智慧（AI）等科技產業，可設置研發、製造、辦公室及企業營運總部等，影視或其周邊相關產業亦可進駐，期透過引進優質企業，形塑林口產業聚落，提升整體產業競爭力。

經發局說明，公告招商「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」土地面積合計約1.34公頃，屬第四種產業專用區，區位條件良好、交通便捷，具備發展高附加價值產業的優勢。依新市鎮開發條例，採公開標租並設定地上權的方式辦理，地上權存續期間為30年，優先續約契約年限為10年，優先續約以2次為限。

更多中時新聞網報導

《大濛》票房邁向7000萬陳玉勳喊話「多開場次」

甜度滿分詮釋經典曲 付豪游艾迪雙向奔赴唱〈屋頂〉

駁零選擇才演BL劇 邱宇辰「只有感恩」