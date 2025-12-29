林口產業升級 力行段招商

新北市林口區交通條件、生活機能便利，為活化利用公有土地、帶動林口產業升級與就業機會，「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」29日啟動招商，將引進科技產業及影視相關產業，收件日期至民國115年3月30日下午5時截止。

「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」土地面積約1.34公頃，屬第四種產業專用區，區位條件良好、交通便捷。依新市鎮開發條例，採公開標租，地上權存續期間為30年，優先續約契約年限為10年，優先續約以2次為限。

經發局長盛筱蓉表示，林口區鄰近國道與捷運，市府亦與中央合作推動林口匝道增設、105市道新闢案及規畫林口輕軌等重大建設，提升整體可及性。生活方面，區域內擁有多所雙語學校與大型商場，兼顧產業與民生發展，成為企業設廠與員工安居的首選之地。

經發局指出，招商基地緊鄰民視總部大樓，招商重點鎖定資通訊、5G、人工智慧等科技產業，可設置研發、製造、辦公室及企業營運總部等，影視或周邊相關產業亦可進駐。

民進黨議員李宇翔建議，林口尖峰時刻交通已近飽和，新開發案勢必再增加交通負荷，經發局不能只顧招商KPI，須會同交通局從嚴審查廠商的交維計畫。企業須負起社會責任，市府應要求得標廠商認養周邊道路或提供員工接駁車，將交通成本內部化，絕不能讓廠商賺取利潤，塞車成本卻轉嫁給林口人承擔，確保產業發展與生活品質並重。

國民黨議員蔡淑君說，招商困難的原因無非是交通建設仍未盡理想，應可擴大招商產業範圍，盡量多元化或多一點彈性，不要侷限科技業。