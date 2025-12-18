即時中心／廖予瑄報導

今（18）早新北市林口區發生一起砍人命案，一名78歲陳姓老翁遭砍4刀，送醫搶救後，仍不幸回天乏術；凶手59歲葉姓男子在犯案後逃離現場，稍早已被警方逮捕，並依殺人罪嫌移送法辦。對於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為陳想害死他的農作物，進而發生口角。

今早林口區文化二路一段一處菜園內發生兇殺命案，葉男疑似因種菜問題，與另一名陳翁發生衝突，並憤而持刀砍向陳，造成他左胸2處、左側身體1處、左手臂1處共4處刀傷。

警消獲報後，立刻將受傷的陳翁送往林口長庚醫院救治，但仍於上午9時25分宣告不治。

至於砍人的葉男，則在犯後逃離現場，警方隨後調閱周邊監視器，發現他騎乘機車往新莊方向逃逸，因此也立即派員前往緝捕，並在4個小時後，上午11時許將葉男逮捕歸案。

至於犯案動機，葉男供稱，當時看到陳翁在灑農藥，認為他是想害死他的農作物，才會發生口角。全案待警方釐清案情後，將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／林口男為「這原因」怒砍死78歲翁！逃亡4小時遭逮 下場曝光

