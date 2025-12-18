林口男砍死種菜翁！若無其事工地上班 殺人動機曝光

警方將葉嫌帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）





新北市林口傳出殺人案！一名陳姓老翁今天（18日）上午前往菜園種菜時，與先前就曾發生過嫌隙的葉姓男子再度發生口角，葉男盛怒之下，掏出水果刀砍向陳翁，導致陳翁身中4刀送醫不治，葉男犯案後，隨即騎車返家，隨後若無其事前往新莊中正路的工地繼續上班，轄區林口分局獲報後，上午11時許，循線前往工地逮捕葉男到案，而他犯案動機曝光，竟是懷疑自己的作物是被陳翁害死。

據悉，78歲陳姓老翁與59歲葉姓男子先前同樣都在林口文化一路二段100巷內的一處菜園種菜，陳翁近日將自己的作物移植對面的菜園後，葉男發現自己的作物卻離奇死光了，懷疑是陳翁害死自己的作物，雙方為此多次發生衝突。

葉嫌犯案後若無其事前往工地上班。（圖／翻攝畫面）

2人今天（18日）上午7時許，再度爆發激烈口角糾紛，葉男盛怒之下，持長約30公分的水果刀砍向陳翁，導致陳翁左胸2處刀傷、左側身1刀、左手臂1刀中刀，當場倒臥血泊，送往林口長庚醫院搶救後仍宣告不治。

葉男行兇後隨即騎車逃離現場，將刀械丟棄在麗園一街的國宅租屋處後，若無其事地騎車前往新莊區中正路的一處工地上班，林口警方調閱監視器掌握行蹤後，上午11時許循線前往現場逮捕葉嫌，並帶他返回租屋處查扣犯案用的刀械。

葉嫌坦言，懷疑陳翁近日移殖作物到對面菜園，害自己的作物突然死光，心生不滿下與對方發生衝突，才會持刀砍向對方，全案詢後將依殺人罪嫌偵辦，預計稍晚也將針對陳翁遺體進行相驗，釐清確切死因。

警方查訪附近民眾事發經過。（圖／翻攝畫面）

