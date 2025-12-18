林口男菜園砍死7旬老農！淡定騎機車去上班

▲新北市林口區一名59歲的葉姓男子不滿絲瓜枯萎，懷疑隔壁菜園78歲陳姓老翁移動絲瓜棚所致。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 新北市林口區文化一路二段100巷底即中山路附近的菜園，今（18日）上午7時許發生一起恐怖殺人案，一名59歲的葉姓男子懷疑隔壁菜園的78歲陳姓老翁移動他的絲瓜棚，導致種植的絲瓜全部枯萎，憤而上前向對方理論，過程中拿刀朝陳翁猛砍4刀，導致陳翁身亡後，便淡定騎機車至新莊區一處工地上班，最終於案發4小時後遭到警方逮捕。

▲葉男揮刀狠砍死陳翁後，竟然淡定騎機車到新北市新莊區一處工地繼續上班。（圖／翻攝畫面）

據了解，這名59歲的葉姓男子是一名臨時工，今（18日）一早至菜園查看時，發現其種植的絲瓜不明原因枯萎，懷疑是隔壁菜園的78歲陳姓老翁移動絲瓜棚導致，雙方爆發激烈口角衝突。葉男一氣之下拿刀朝陳翁怒砍，造成陳翁受有左胸2處刀傷、左側身1刀、左手臂1刀，當場血流如注倒地。鄰近居民聽聞吵架聲後到場查看，才發現倒臥在地的陳翁，緊急報警處理。

更誇張的是，葉男在犯案後一路騎機車往新莊方向逃逸，還淡定繼續到工地上班，更被起底其有傷害、竊盜及家暴前科。警方獲報到場後，發現葉男已逃離現場，調閱周邊監視器鎖定葉男身分及車牌，於上午11時許順利將葉男逮捕到案；至於被砍的陳翁送醫搶救後，仍於上午9時25分宣告不治。警詢後，依殺人罪將葉男嫌移送新北地檢署偵辦並建請羈押，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。

