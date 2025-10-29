林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛
社會中心／馬聖傑、胡崇恩 新北市報導
新北市林口區，今天（週三）下班尖峰時刻，一名修車廠老闆，酒後上路，拒絕攔檢，開車想逃，過程中，甚至一度想衝撞員警！直到員警掏槍出來，他才乖乖就範！員警逮人過程中，一旁餐館老闆，衝過來協助員警壓制駕駛，成功化解危機！事後進行酒測，駕駛酒測值0.45，明顯就是酒駕。
員警：「停車停車，現在下車。」
駕駛拒檢逃逸！員警騎車追人險些遭衝撞！立刻掏槍要駕駛下車。
員警：「酒駕應該是酒駕，等一下再查看看。」
原來駕駛酒駕心虛逃逸！當時同條路上的駕駛，驚見這幕也嚇傻！行車紀錄器，拍下員警想攔車，人車倒地！駕駛眼看被前方大貨車擋住去路，才乖乖就範！此時，一名男子衝過來協助員警，他正是一旁的餐館老闆，他當下沒想太多，見到情況危急上前幫忙。
林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛。（圖／民視新聞）熱心民眾餐館老闆李秉樺：「對方就是直接衝撞員警，然後試圖要逃跑這樣，（員警）把他拖下車以後，我就在旁邊看想說奇怪，怎麼都沒有什麼動靜，然後跑過去看就看到他在掙扎，他想要逃跑然後我就想說，好吧那就幫忙壓著，我把他的另外一隻手拉出來以後，手銬第一隻手先上去了，剛好另外一個員警也過來了。」
酒駕拒檢事件就發生在新北市林口區文化一路一段上，29號晚上六點左右，41歲陳姓駕駛，是修車廠老闆，喝了點酒開車上路！巡邏員警發現駕駛，一邊開車、一邊抽菸，而且滿臉通紅，準備上前攔查，駕駛卻心虛想逃！甚至意圖衝撞員警，員警最後掏槍將駕駛壓制在地上銬，進行酒測後，酒測值0.45。
林口男酒駕拒檢逃逸 員警「掏槍」喝止成功壓制駕駛。（圖／民視新聞）文化派出所副所長張秉鈞：「經查駕駛為酒駕上路酒測值達0.45，本分局偵詢後依公共危險，及妨害公務罪嫌移送法辦。」
駕駛涉及公共危險及妨害公務罪，被移送地檢偵辦！酒駕拒檢心虛逃逸！還好員警抓人過程中，有熱心民眾幫忙！成功化解危機。
