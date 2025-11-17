林口神秘阿伯一周塞錢2次！攤販PO文引熱議「財神爺降臨」

林口神秘老翁趁攤販未營業，塞錢到保冷箱。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 新北市林口區老街1間地瓜球攤販日前在社群平台PO文，1位神秘老翁在攤位還未營業時，將數張百元鈔票塞在保冷箱後離去，並且未留下任何訊息，僅一星期就發生2次，店家覺得老翁行為詭異，將錢全數交給警局，網友則直呼「財神爺降臨」。

地瓜球業者在臉書PO文指出「不知道是否有認識這位先生，如果是您的家人或是朋友，再麻煩告知他一下，不要再塞錢到我們攤位了，我非常感謝你的好意！」並強調來路不明的金錢不敢收也不能收，可以捐給花蓮或是公益團體。

貼文引來大量網友留言「財神爺降臨」、「土地公送財寶」、「阿北到底想買幾包地瓜球呀」、「可能是曾經吃過愛心餐的阿北想報答」、「他只是想儲值，不好意思說」，不過也有網友指出「可能失智症發作」。

警方證實，已完成清點600元現金，登記並開立收據後，依拾得物受理，後續將會透過「拾得遺失物處理系統」公告招領，若半年內無人領取，遺失物所有權將歸拾得人所有，若拾得人不領或是未在通知期限內領取，則全數充公。

