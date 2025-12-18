林口翁種菜爆口角！遭砍多刀倒臥血泊亡 嫌犯落網了

事發現場。（圖／翻攝畫面）





新北市林口一名陳姓老翁，今天（18日）上午7時許，前往文化一路二段100巷的菜園種菜時，與過去就曾發生過多次衝突的蔡姓男子再度因種菜問題發生糾紛，遭蔡男持刀連砍多刀後倒臥血泊，經送醫搶救後仍宣告不治，而轄區林口警分局獲報調閱監視器擴大追查，稍早已在新莊地區逮捕涉嫌殺人的蔡嫌到案，將擴大追查釐清卻且犯案動機。

據了解，78歲陳姓老翁平時都在林口文化一路二段100巷的菜園中種菜，而涉嫌砍人的59歲蔡姓男子平時則居無定所，擔任臨時工的他，近期受雇來到附近菜園種菜，根據附近民眾表示，2人先前就曾多次因種菜問題發生口角糾紛。

今天（18日）上午7時許，2人種菜時又再度爆發口角，蔡男盛怒之下，竟拿出刀械攻擊陳翁，導致陳翁左胸2處刀傷、左側身1刀、左手臂1刀中刀，當場倒臥血泊，附近民眾發現後連忙撥打119求救，經送往林口長庚醫院搶救後最終仍宣告不治。

而轄區林口警分局獲報後，擴大調閱監視器追查，發現蔡嫌砍完人後，隨即騎乘機車逃逸，上午11時許，在新莊地區逮捕蔡嫌到案，後續也將進一步追查釐清確切犯案經過。



