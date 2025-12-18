林口翁菜園種菜遭砍死！ 兒女神色哀戚現身殯儀館相驗

警方逮捕葉嫌。（圖／翻攝畫面）





新北市林口一名葉姓男子，不滿陳姓老翁擅自挪動他所種植的絲瓜用的棚架，導致絲瓜死光光，今天（18日）上午憤而持刀砍向陳翁，導致陳翁身中4刀送醫不治；檢警今天下午針對陳翁遺體進行相驗，陳翁的兒子與2女兒神色哀戚現身殯儀館相驗，兒子受訪則說，父親退休很在該處種菜，也不清楚父親與嫌犯間有何衝突，今天接到警方通知時才知道父親遇害。

檢警今天（18日）下午3時許，在新北市立殯儀館針對陳翁遺體進行相驗，陳翁的兒子與2個女兒神色哀戚現身殯儀館到場配合相驗，兒子更一度難過地靠在妹妹的肩膀上。

廣告 廣告

陳翁兒子受訪時透露，父親過去在工地上班，退休後就到菜園種菜兼運動，可能是種菜認識嫌犯，也並未聽過2人間有何衝突，直到今天上午接獲警方通知，才得知父親遇害。

回顧案情，有家暴、傷害等多項前科的59歲葉姓男子，平時在文化一路二段100巷內的一處菜園種菜，不滿同樣在菜園種菜的78歲陳姓老翁擅自將他種植的絲瓜棚架移走，導致絲瓜死光光，先前就曾與陳翁爆發過衝突，而今天（18日）上午7時許，2人再度爆發衝突後，葉男掏出長約30公分的水果刀砍向陳翁，導致陳翁身中4刀身亡。

葉嫌犯案後隨即返家，並當作若無其事，前往新莊中正路的工地上班，轄區林口警方獲報上午11時許，循線前往工地逮捕正在做工的葉嫌，並將他帶回家中搜索，查扣犯案用的水果刀，全案詢後將依殺人罪嫌偵辦。

陳翁兒子受訪。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

林口男砍死種菜翁！若無其事工地上班 殺人動機曝光

毒駕兄弟紅燈右轉遭攔！ 偽造車牌還隨身攜帶武士刀

林口翁種菜爆口角！遭砍多刀倒臥血泊亡 嫌犯落網了

