林口老翁種菜口角竟遭砍多刀慘死 犯嫌騎機車逃4小時落網

林口陳姓老翁菜園種菜，竟因口角衝突而遭砍，送醫後宣告不治。（圖／翻攝畫面）

新北市林口區18日上午發生殺人案，78歲陳姓老翁在文化一路二段100巷底菜園內種菜時，與曾有嫌隙的59歲葉姓男子發生口角，葉男竟拿刀朝老翁砍去，老翁身中多刀，急救後宣告不治，葉男則騎機車逃逸，在4小時內被警方逮捕，全案依法送辦。

據了解，被害人平時在該處菜園種菜為樂，葉男則是居無定所，近日受雇到附近菜園種菜，2人常因細故而發生衝突，18日上午又起口角，葉男竟拿刀砍向被害人。

老翁身中多刀，包括左胸2處刀傷、左側身1刀、左手臂1刀，當場倒臥在血泊之中，附近民眾見狀連忙通報警消，但老翁傷勢過重，被緊急送往長庚醫院急救後仍宣告不治。

葉男犯案後則騎車往新莊方向逃逸，林口警分局立即派員前往緝捕，於上午11時許將葉姓犯嫌逮捕，現已將他帶回警局偵訊，釐清案情後將依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦並建請羈押。

葉姓男子砍人後騎車逃逸，警方持續追緝，在案發後4小時將他逮捕。（圖／翻攝畫面）

