林口興建元智大學分部 打造北臺灣AI科技與醫療重鎮

新北市長侯友宜今天（30日）出席「元智大學新北分部興建工程動土典禮」，與元智大學董事會、遠東集團及亞東紀念醫院共同持鏟動土，見證新北市推動公有土地活化、完善醫療教育量能的重要里程碑，為林口地區發展注入關鍵動能。

新北市長侯友宜表示，市府持續推動公有土地有效運用，結合大學與醫療體系資源，促成元智大學進駐林口設立新北分部醫護學院，也回應高齡化社會醫療照護與專業人才培育的需求，同步提升新北市高等教育及公共服務量能，很期待盡快完工，可以讓更多年輕人在這裡落腳。

市長侯友宜指出，林口新市鎮近年發展逐步到位，已匯聚新創園區、國際媒體園區等產業能量，市府並規劃推動「新北國際AI+智慧園區」，串聯科技研發與產業發展動線，將林口打造為北臺灣腹地最大的AI科技城。在教育資源方面，市府同步完善學區布局，持續增設國中小學，並結合區內國際學校資源，形塑兼顧教育品質與產業前景的生活環境，帶動林口整體發展。

元智大學表示，新北分部將規劃為醫護學院，興建「教研大樓」及學生宿舍，並設有護理學系、醫學研究所及生物科技與工程研究所，也與亞東紀念醫院合作，建構教學與臨床並進的培育模式。未來也將配合國家醫療與長照政策，規劃增設學士後護理系、語言治療學系及長期照護研究所，培養具備專業能力與實務經驗的醫療人才。