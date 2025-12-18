林口菜園凶殺命案「4刀砍死翁」 殘忍！殺了人還去上班

2025年12月18日，新北市林口區一處菜園發生凶殺命案，葉男在殺人後依然跑去上班，被警方逮捕。讀者提供



新北市林口區一處菜園18日發生命案。菜園內的78歲陳男與59歲葉男，因為種菜發生衝突，葉男持刀對陳男狂殺，左胸2刀、左身1刀、左手臂1刀，傷重不治。葉男行兇後離開，跑去上班，林口警分局警方在新北市新莊區的一處工地逮捕葉男，全案將依殺人罪偵辦。

調查指出，地主把土地讓陳男和葉男種菜，陳男近日把菜移到其他地方，卻害死葉男種植的蔬菜，導致葉男不滿。18日上午7時許，警方獲報林口區文化一路二段100巷底一處菜園內發生命案，立即趕往現場調查。

調查發現，陳男的左胸2處刀傷、左側身1刀、左手臂1刀，送醫救治，後於上午9時25分宣告不治。

犯嫌葉男在作案後騎機車，往新莊方向逃逸，警方派員前往緝捕，4小時內，11時許將葉姓犯嫌逮捕，經查，他殺了人卻依然跑去上班。警方依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦並建請羈押。

