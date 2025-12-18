林口菜園命案！男不滿絲瓜棚被移動、4刀砍死老翁 工地被逮移送畫面曝

記者林盈君／新北報導

葉男持刀砍死老翁，於新莊某工地被警方逮捕到案。（圖／翻攝畫面）

今天上午，新北市林口區文化一路，78歲陳姓老翁於菜園工作時，遭與59歲葉姓男子砍死，起因是葉男不滿陳翁移動他的絲瓜棚，導致絲瓜都枯萎，2人遂爆發激烈口角，葉男持刀朝陳翁揮砍，導致陳翁身中4刀傷重不治。警方獲報展開追查，於新莊區某工地逮捕葉男到案，訊後依殺人罪嫌移送法辦，並建請羈押。今天下午，檢察官也會同法醫相驗，進一步釐清陳翁死因。

據了解，葉男有傷害、竊盜及家暴前科，平時在工地做水電臨時工，有空時就到菜園種菜，其上月才因對女友動手鬧上警局，女友向法院聲請保護令，2人也已分手。今天上午，葉男發現他的絲瓜棚遭移動，種的絲瓜都枯萎，不爽之下找陳翁理論，而陳翁也不滿葉男的脾氣，雙方進而發生言語衝突，葉男一怒之下，持刀朝陳翁一陣猛砍。

陳翁的左胸中2刀、左身側1刀、左大腿1刀，全身共中4刀，當場血流如注癱軟在地，葉男見狀竟騎車逃逸，附近居民聽見聲響過來查看，嚇得通報警消。陳翁被緊急送醫，因胸口處為貫穿傷，最終傷重不治。警方獲報後，隨即調閱監視器追查，發現葉男行兇之後，竟前往新莊工地做工，隨即將他逮捕到案，訊後依法移送偵辦，並持續釐清其犯案動機。

陳姓老翁因種菜問題與葉男發生口角，遭對方持刀砍傷。（圖／翻攝畫面）

