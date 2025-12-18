林口菜園驚傳砍人案 老翁慘挨5刀送醫

新北市林口一處菜園驚傳砍人案，2名菜農到菜圃工作時，其中的7旬老先生疑似不小心把另一人的菜弄死了，竟遭對方持刀揮砍，身中5刀，還好傷勢不嚴重。

疑「不小心弄死對方種的菜」 老翁遭砍傷

事發在今天一早7點、林口區中山路一處菜園，根據了解，78歲的陳姓菜農種菜和隔壁59歲葉姓菜農在同一塊菜圃種菜，疑似是受傷的老翁要移菜到另一塊菜圃時，不小心把嫌犯的菜弄死了，一氣之下持刀朝老翁劃傷5處，包含背部3刀、左手臂2刀。

2名菜農在同一塊菜圃種菜爆發衝突。圖／台視新聞

受傷老翁當下雖然意識清楚，但是傷勢比較嚴重，整個人顫抖在地無法說話，身上的衣服還有好幾處破洞。據了解，這塊菜圃是由原主說要給2人種菜使用，嫌犯犯案後開車逃逸，目前警方已經掌握嫌犯身分，持續調閱監視器追緝中。



※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

新北／吳柔廷 責任編輯／網路中心

